«Автомобилист» стал лишь седьмым клубом КХЛ в рейтинге зарплат

Два игрока « Автомобилист» вошли в список 53 самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ по версии издания « Спорт-Экспресс». Нападающий Найджел Доус занял четвертую позицию с 150 миллионами рублей в год , а другой форвард Дэн Секстон стал 30-м с 80 миллионами. Екатеринбуржец Павел Дацюк , выступающий за СКА, « взял» серебро со 170 миллионами.





« Автомобилист» расположился лишь на седьмом месте среди команд по самым дорогим игрокам. Екатеринбуржцы пропустил вперед СКА , ЦСКА, « Металлург», « Ак Барс», « Авангард» и « Салават Юлаев». « Екатеринбургский клуб стал олигархом , прилично потратился на легионеров ( особенно — на Доуса), но на фоне конкурентов его затраты не выглядят чем-то особенным. Правда , не стоит забывать про очень солидные бонусы — у отсутствующего в рейтинге голкипера Якуба Коваржа они вообще могут превышать зарплату при полном выполнении условий ( 60 миллионов против 56)» , — заявили эксперты « СЭ», которые ранжировали игроков именно по окладам , не по бонусам. В противном случае в топ хоккеистом могли попасть пять игроков « Автомобилиста». Автомобилист» расположился лишь на седьмом месте среди команд по самым дорогим игрокам. Екатеринбуржцы пропустил



