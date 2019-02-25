«Автомобилист» стал лишь седьмым клубом КХЛ в рейтинге зарплат
16:18, 25 Февраль 2019
Несмотря на это, екатеринбуржцы уверенно выиграли конференцию «Восток».
Два игрока «Автомобилист» вошли в список 53 самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ по версии издания «Спорт-Экспресс». Нападающий Найджел Доус занял четвертую позицию с 150 миллионами рублей в год, а другой форвард Дэн Секстон стал 30-м с 80 миллионами. Екатеринбуржец Павел Дацюк, выступающий за СКА, «взял» серебро со 170 миллионами.
«Автомобилист» расположился лишь на седьмом месте среди команд по самым дорогим игрокам. Екатеринбуржцы пропустил вперед СКА, ЦСКА, «Металлург», «Ак Барс», «Авангард» и «Салават Юлаев». «Екатеринбургский клуб стал олигархом, прилично потратился на легионеров (особенно — на Доуса), но на фоне конкурентов его затраты не выглядят чем-то особенным. Правда, не стоит забывать про очень солидные бонусы — у отсутствующего в рейтинге голкипера Якуба Коваржа они вообще могут превышать зарплату при полном выполнении условий (60 миллионов против 56)», — заявили эксперты «СЭ», которые ранжировали игроков именно по окладам, не по бонусам. В противном случае в топ хоккеистом могли попасть пять игроков «Автомобилиста».
Голодный центр
В мэрии Екатеринбурга считают, что продуктовые киоски должны переехать на окраины.
Ранее «СЭ» выяснял, что ХК «Автомобилист» тратит 1,3 миллиарда рублей на зарплаты игроков — с тех пор, как за клуб взялся глава УГМК Андрей Козицын. Тогда оказалось, что бонусы спортсменов составляют едва ли не треть всех выплат, что нетипично для КХЛ. После этого «Автомобилист» выступил с заявлением, что на клуб «идет информационная атака». «В последние дни резко увеличилось не имеющее ничего общего со спортом давление на хоккейный клуб«Автомобилист… Мы являемся свидетелями целой серии предвзятых материалов, вполне возможно носящих заказной характер», — говорилосьв тексте заявления клуба.
«Автомобилист» впервые в истории завершил регулярный сезон КХЛ на первом месте. 26 февраля пройдет первый матч ¼ финала с челябински «Трактором».
Новое и интересное
Гости открыли счет на 13-й минуте. «Автомобилист» уступил «Ак Брасу»
Развлечения
Уральцы не смогли сломить оборону казанцев и проиграли: 0:3
Главные новости Екатеринбурга 25.02.2019
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Развлечения
Гимн-речитатив свердловского музыканта посвящен схватке «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» в рамках полуфинала Восточной конференции.
Туркомпании обещают: уральцы будут в полтора раза чаще ездить отдыхать
Развлечения
Продавцы путевок радуются завершению кризиса и готовятся везти свердловчан в Турцю.