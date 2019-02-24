«Уралочке» хватило сил и эмоций победить «Заречье»

В 18 туре российской суперлиги «Уралочка-НТМК» победила в Нижнем Тагиле команду «Заречье-Одинцово» (Московская область). Матч, коорый состоялся 23 февраля в Нижнем Тагиле свердловские волейболистки выиграли в четырех сетах.

На игру с командой из Одинцово «Уралочка», считающаяся фаворитом, вышла после напряженного матча в Лиге чемпионов. И в первой партии не дала усомниться в своем классе, выиграв 25:18. Второй сет оказался сложнее: неудачно стартовав, свердловским волейболисткам пришлось проявить все свое мастерство. Счет в партии — 25:12. Напряженным выдался и третий сет. Долгое время команды шли вровень: 8:8, 13:13, 18:18. Но финал не удался, проиграв четыре очка к концовке партии, «Уралочка» подарила соперницам надежду на удачный для них исход встречи.