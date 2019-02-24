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«Уралочке» хватило сил и эмоций победить «Заречье»

08:00, 24 Февраль 2019
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Фото: uralochka-vc.com
Свердловские волейболистки отметили День защитников Отечества победой.

В 18 туре российской суперлиги «Уралочка-НТМК» победила в Нижнем Тагиле команду «Заречье-Одинцово» (Московская область). Матч, коорый состоялся 23 февраля в Нижнем Тагиле свердловские волейболистки выиграли в четырех сетах.

На игру с командой из Одинцово «Уралочка», считающаяся фаворитом, вышла после напряженного матча в Лиге чемпионов. И в первой партии не дала усомниться в своем классе, выиграв 25:18. Второй сет оказался сложнее: неудачно стартовав, свердловским волейболисткам пришлось проявить все свое мастерство. Счет в партии — 25:12. Напряженным выдался и третий сет. Долгое время команды шли вровень: 8:8, 13:13, 18:18. Но финал не удался, проиграв четыре очка к концовке партии, «Уралочка» подарила соперницам надежду на удачный для них исход встречи.

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Но, собравшись, свердловские волейболистки смогли вырвать победу и в четвертой партии (25:22), и в матче. Уже 26 февраля команде предстоит игра в Лиге чемпионов — в Финляндии «Уралочка» играет с клубом «Хямеэнлинна». А 8 марта екатеринбуржцы могут увидеть встречу на площадке ДИВСа: «Уралочка» и «Сахалин» сыграют в рамках российской Суперлиги.

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Все закончилось успешно для нашей команды, хотя игра была очень сложная, смогли найти в себе силы. Неделю назад играли в Красноярске, потом играли с турчанками, потом здесь матч, в Тагиле. Конечно, тяжело в таком режиме работать. Тем более это не начало сезона. Ошибки были из-за усталости, но девочки — молодцы, проявили характер.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, спорт, победа, игра, волейбол, Уралочка, Николай Карполь
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