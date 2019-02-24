Николай Коляда и Андрей Мерзликин пожелали «Автомобилисту» побед
Екатеринбургские хоккеисты впервые в истории выиграли Восточную конференцию и начинают игры серии плей-офф лидерами. Соперником «Автомобилиста» будет челябинский «Трактор». В сезоне 2018/2019 все четыре игры между принципиальными соперниками завершились победой екатеринбуржев. «Автомобилист» забросил в ворота «Трактора» 12 шайб, пропустил всего три (3:0, 2:0, 3:2, 4:1).
Победы в матчах Кубка Гагарина екатеринбургскому клубу пожелал драматург и режиссер Николай Коляда.
Екатеринбург знаменит тем, что здесь много замечательных театров, художников. Я считаю, что наш город обязан прославиться во всем мире и своими спортивными достижениями. И хочу пожелать «Автомобилисту» всяческих успехов.
Актер Андрей Мерзликин был краток.
23 февраля стартовал второй этап продажи билетов на домашние игры серии плей-офф. Приобрести билеты можно в кассах КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90) ежедневно с 11.00 до 20.00, а также на сайте ХК «Автомобилист».