Николай Коляда и Андрей Мерзликин пожелали «Автомобилисту» побед

драматург, режиссер, основатель и худрук "Коляда-театра"

Екатеринбург знаменит тем, что здесь много замечательных театров, художников. Я считаю, что наш город обязан прославиться во всем мире и своими спортивными достижениями. И хочу пожелать «Автомобилисту» всяческих успехов.