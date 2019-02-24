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Николай Коляда и Андрей Мерзликин пожелали «Автомобилисту» побед

12:22, 24 Февраль 2019
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Фото: hc-avto.ru
В первом матче Кубка Гагарина екатеринбургский клуб 26 февраля принимает челябинский «Трактор».

Екатеринбургские хоккеисты впервые в истории выиграли Восточную конференцию и начинают игры серии плей-офф лидерами. Соперником «Автомобилиста» будет челябинский «Трактор». В сезоне 2018/2019 все четыре игры между принципиальными соперниками завершились победой екатеринбуржев. «Автомобилист» забросил в ворота «Трактора» 12 шайб, пропустил всего три (3:0, 2:0, 3:2, 4:1).

Победы в матчах Кубка Гагарина екатеринбургскому клубу пожелал драматург и режиссер Николай Коляда.

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драматург, режиссер, основатель и худрук "Коляда-театра"

Екатеринбург знаменит тем, что здесь много замечательных театров, художников. Я считаю, что наш город обязан прославиться во всем мире и своими спортивными достижениями. И хочу пожелать «Автомобилисту» всяческих успехов.

Николай Коляда

Актер Андрей Мерзликин был краток.

23 февраля стартовал второй этап продажи билетов на домашние игры серии плей-офф. Приобрести билеты можно в кассах КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90) ежедневно с 11.00 до 20.00, а также на сайте ХК «Автомобилист».

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, КРК Уралец, хоккей, плей-офф, Кубок Гагарина, хк трактор, ХК Автомобилист, Николай Коляда
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