«Бонус в виде скуки». Алексей Иванов оценил фильм «Тобол»

Фильм «Тобол» — историческая драма режиссёра Игоря Зайцева, снятая кинокомпанией Soliv» по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Уральский писатель, хоть и заявлен в титрах как автор сценария, еще до выхода картины в прокат отрекся от фильма. Его не удовлетворили правки, которые были внесены для «придания сюжету большей динамичности». «В режиссерской версии событий персонажи лишились личностей, а их поступки потеряли человеческую логику. Мне, конечно, горько. Над сценарием работал целый год. Разумеется, я не желаю фильму провала, но особых надежд питать не приходится», — цитирует Иванова RG.RU.

21 января «Тобол» вышел в широкий прокат. Юлия Зайцева, продюсер писателя, поделилась отзывом Иванова.