«Бонус в виде скуки». Алексей Иванов оценил фильм «Тобол»
Фильм «Тобол» — историческая драма режиссёра Игоря Зайцева, снятая кинокомпанией Soliv» по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Уральский писатель, хоть и заявлен в титрах как автор сценария, еще до выхода картины в прокат отрекся от фильма. Его не удовлетворили правки, которые были внесены для «придания сюжету большей динамичности». «В режиссерской версии событий персонажи лишились личностей, а их поступки потеряли человеческую логику. Мне, конечно, горько. Над сценарием работал целый год. Разумеется, я не желаю фильму провала, но особых надежд питать не приходится», — цитирует Иванова RG.RU.
21 января «Тобол» вышел в широкий прокат. Юлия Зайцева, продюсер писателя, поделилась отзывом Иванова.
Ну что ж, я посмотрел сие творение. Думал, окажется просто глупо, но получил бонус в виде скуки. Недоваренная каша из топора. Я запомнил только казахских каскадеров, пролетающих над каким-то гнездом спугнутой кукушки. Быстрая дежурная скороговорка человеческих отношений в начале фильма — и потом бесконечное рубилово во вспышках пиротехники. Я ожидал игры престолов, а получил драку табуретками.
Журналист ЕТВ Семен Чирков посмотрел «Тобол». И оценил картину достаточно высоко, назвав ее первым и удачным опытом в жанре российского вестерна.