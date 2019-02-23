«Тобол» рассказал о любви к Родине без дидактики через приключение

И кроме развлекательной функции, с которой справляется достойно, «Тобол» выполняет еще и важную миссию. Это первый, предназначенный для широкого зрителя, опыт визуального отражения истории Сибири. Той самой, которая даже в приключенческой литературе еще не до конца проговорена (кроме писателей Алексея Иванова и Василия Яна, трудно кого-то еще и вспомнить), а уж в художественном кино не отражалась вообще никак. Никак.

А это дорогого стоит. Возможно, если быть оптимистом, «Тобол» в ближайшем будущем сыграет для подростков (на которых прежде всего и рассчитан) ту же роль, что и роман «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона — мягко, но сильно подтолкнет к тому, чтобы изучать ту эпоху. Например, после истории про юного Джима Хокинса, одноногого кока Джона Сильвера, доктора Ливси и других многие читатели потом серьезно увлеклись темой пиратства, мореплавания, Великих Географических открытий, проглотили за пару вечеров «Фрегат «Паллада» Ивана Гочарова, а «Всеобщая история пиратства» Чарльза Джонсона стала для них едва ли не настольной книгой.

Что если с фильмом «Тобол» произойдет тоже самое? И это кино станет той искрой, которая разожжет в зрителях жажду разобраться в прошлом Сибири, узнать больше? Весь потенциал к этому имеется. То есть сверхзадача поставлена. Причем сделано все это в духе либерального патернализма, а не авторитарной дидактики, с вкрадчивым (а иначе можно вспугнуть зрителя) подходом «изучайте историю не потому, что это нужно и правильно, а просто потому, что это крайне интересно».