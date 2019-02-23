Биатлонист Шипулин пошутит с Ургантом на Первом канале

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, объявив о своем решении 25 декабря. Перед этим спортсмена обвинили в употреблении допинга , что он отрицал. Уральский биатлонист закончил карьеру в 2018 годуобъявив о своем решении 25 декабря. Перед этим спортсмена обвинили в употреблении допингачто он отрицал.





, в конце января 2019 года , Антон Шипулин заявил , что « Единой России», в случае удачи попробует себя в довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Ранее мандат принадлежал Сергею Бидонько , который оставил свое кресло ради поста вице-губернатора Свердловской области. Спустя месяцв конце января 2019 годаАнтон Шипулин заявилчто начнет политическую карьеру. В мае он будет участвовать в праймеризЕдиной России», в случае удачи попробует себя в довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Ранее мандат принадлежал Сергею Бидонькокоторый оставил свое кресло ради поста вице-губернатора Свердловской области.

Антон Шипулин в ближайшее время станет одним из гостейВечернего Урганта» на Первом канале. Зрителей позвали на съемки этого выпуска в понедельник25 февраля. Такая информация появилась в официальном пабликеВечернего Урганта» воВКонтакте».