Биатлонист Шипулин пошутит с Ургантом на Первом канале
16:12, 23 Февраль 2019
Съемки выпуска вечернего шоу с уральским спортсменом пройдут на следующей неделе.
Антон Шипулин в ближайшее время станет одним из гостей «Вечернего Урганта» на Первом канале. Зрителей позвали на съемки этого выпуска в понедельник, 25 февраля. Такая информация появилась в официальном паблике «Вечернего Урганта» во «ВКонтакте».
Уральский биатлонист закончил карьеру в 2018 году, объявив о своем решении 25 декабря. Перед этим спортсмена обвинили в употреблении допинга, что он отрицал.
Спустя месяц, в конце января 2019 года, Антон Шипулин заявил, что начнет политическую карьеру. В мае он будет участвовать в праймериз «Единой России», в случае удачи попробует себя в довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Ранее мандат принадлежал Сергею Бидонько, который оставил свое кресло ради поста вице-губернатора Свердловской области.
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