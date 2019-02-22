В Екатеринбурге выберут зоомистера
13:19, 22 Февраль 2019
Накануне гендерного праздника в уральской столице определятся с лучшим самцом.
Екатеринбургский зоопарк вновь объявил конкурс на звание лучшего самца. Голосование проводят ежегодно накануне 23 февраля. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе зоопарка, февраль объявили месяцем пап, поэтому в питомнике выберут лучшего из тех, кто является отцом.
На звание зоомистера претендуют обыкновенный павлин Джано, двупалый ленивец Бой, полосатый варан Леденец и гвинейский турако Валет. Посмотрите вместе с нами на этих красавцев.
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А теперь обратите внимание на детенышей павлина, ленивца, варана и турако.
Чтобы проголосовать за понравившегося претендента,
нужно зайти на сайт
Екатеринбургского зоопарка или в
Instagram питомника.
Итоги подведут завтра, 23 февраля.
Фото в тексте: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка
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