В Екатеринбурге выберут зоомистера

Екатеринбургский зоопарк вновь объявил конкурс на звание лучшего самца. Голосование проводят ежегодно накануне 23 февраля. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе зоопарка, февраль объявили месяцем пап, поэтому в питомнике выберут лучшего из тех, кто является отцом.

На звание зоомистера претендуют обыкновенный павлин Джано, двупалый ленивец Бой, полосатый варан Леденец и гвинейский турако Валет. Посмотрите вместе с нами на этих красавцев.