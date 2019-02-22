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В Екатеринбурге выберут зоомистера

13:19, 22 Февраль 2019
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Фото: Дмитрий Шевалдин
Накануне гендерного праздника в уральской столице определятся с лучшим самцом.

Екатеринбургский зоопарк вновь объявил конкурс на звание лучшего самца. Голосование проводят ежегодно накануне 23 февраля. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе зоопарка, февраль объявили месяцем пап, поэтому в питомнике выберут лучшего из тех, кто является отцом.

На звание зоомистера претендуют обыкновенный павлин Джано, двупалый ленивец Бой, полосатый варан Леденец и гвинейский турако Валет. Посмотрите вместе с нами на этих красавцев.

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А теперь обратите внимание на детенышей павлина, ленивца, варана и турако.

Чтобы проголосовать за понравившегося претендента, нужно зайти на сайт Екатеринбургского зоопарка или в Instagram питомника. Итоги подведут завтра, 23 февраля.

Фото в тексте: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , зоопарк, животные, павлин, птицы
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