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Топ-5 новостей недели. От бургеров Тимати до русского горя

19:00, 22 Февраль 2019
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
ЕТВ отобрал самые яркие новости последних дней.

Накануне Дня защитника отечества Екатеринбург настигла противная погода. На улицы вышла жижа, которая так и норовит остаться на брюках каждого неаккуратного прохожего. А многочисленные неубранные сугробы и серое беспросветное небо вызываю апатию и депрессию. Такова суровая репетиция типичной уральской весны.

Но это лирика и сиюминутная хандра, ведь так? Давайте оглянемся назад: сколько интересных событий произошло в Екатеринбурге! Новости, которые заставляли бесконечно себя обсуждать и восхищаться, спорить и ругаться. В нашем традиционном коллаже уместились пять главных событий прошедшей рабочей недели. Отгадывайте и сверяйте!

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О жизни в России и своей карьере рассказывает бельгийская центровая баскетбольного клуба УГМК.
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Бургерная давка

Главным событием недели, безусловно, стал визит в Екатеринбург репера Тимати. Толпы голодных школьников и бедных студентов наводнили улицу Вайнера и под недовольный гул пенсионеров буквально перекрыли уральский Арбат. Всему виной — официальное открытие ресторана Тимати. Репер приготовил пару бургеров и бросил кулинарные шедевры сумасшедшей публике, которая устроила драку за вожделенный фаст-фуд. К счастью, обошлось без происшествий: Тимати не пострадал.
Детская травма
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Достаем салют!

В правовой системе РФ случился прецедент. Суд опрокинул Российское авторское общество и встал на сторону кинотеатров, которых хотели оштрафовать за музыку в фильмах. Сначала счастье посетило «Салют», а потом «Премьер-зал Фан-Фан» и «Премьер-зал Гранат». Многотысячные неустойки обошли любимые горожанами кинотеатры. Кстати, у вас есть повод посетить успешные синемапарки: вышел милый мультфильм «Как приручить дракона», ЕТВ уже сходил и вам советует.

Бывшие
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Бездомным собакам — дорогу?

На этой неделе выяснилось страшное: бездомных собак в Екатеринбурге никто не ловит. «Спецавтобаза», которая обычно занималась этим благодарным делом, пока не подписала контракт с мэрией. Дело в том, что антимонопольщики отменили результаты конкурса, поскольку в нем участвовало лишь одно предприятие. Пока все заняты бумажной волокитой, бездомные собаки дышат свободно и вольготно гуляют по неубранному Екатеринбургу. А дети, да и взрослые тоже, рискуют быть укушенными. Будьте аккуратны!

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Горе от ума

Мало у нас в городе и стране горя, так задумали открыть одноименный музей, чтобы лишний раз напомнить о трудном и особом пути великого народа. Такое название получит нынешний Музей писателя Федора Решетников, который писал о жизни низших слоев населения. Зачем? Чтобы увеличить узнаваемость, дополнить экспозицию и привлечь новую аудиторию, отвечают в мэрии. А в обществе идею встретили с удивлением и даже недоумением, поскольку все-таки непонятно, как горе-то покажут. Или за громким и ярким названием ничего не будет стоять?

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Служба спасения совы

В нашем топ-5 сегодня много живности. Но как по-другому, когда пожарные в Нижних Сергах спасают милейшую сову. Птица три дня просидела на ветках поваленного дерева у школы, но чуткие жители Нижних Серг нашли беднягу и позвали на подмогу. Сову пытались привести в чувство, но она не отозвалась. Тогда птицу привезли в МЧС, накормили мясом, дали отдохнуть — и выпустили на волю. Дальнейшая судьба совы неизвестна. Будем надеяться, что у нее все хорошо.

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Екатеринбуржцев оставили без фруктов.

Уверены, что вас точно ждут замечательные выходные! Отдыхайте, но не падайте в сугробы. Вдруг их все-таки уберут, а вам будет больно.

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Развлечения, топ-5, Екатеринбург, Свердловская область , бургеры, Тимати, Салют, Кинотеатр "Салют", кино, собаки, Спецавтобаза, музей, Музей русского горя, сова, МЧС
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