Топ-5 новостей недели. От бургеров Тимати до русского горя

Накануне Дня защитника отечества Екатеринбург настигла противная погода. На улицы вышла жижа, которая так и норовит остаться на брюках каждого неаккуратного прохожего. А многочисленные неубранные сугробы и серое беспросветное небо вызываю апатию и депрессию. Такова суровая репетиция типичной уральской весны.

Но это лирика и сиюминутная хандра, ведь так? Давайте оглянемся назад: сколько интересных событий произошло в Екатеринбурге! Новости, которые заставляли бесконечно себя обсуждать и восхищаться, спорить и ругаться. В нашем традиционном коллаже уместились пять главных событий прошедшей рабочей недели. Отгадывайте и сверяйте!