Топ-5 новостей недели. От бургеров Тимати до русского горя
Накануне Дня защитника отечества Екатеринбург настигла противная погода. На улицы вышла жижа, которая так и норовит остаться на брюках каждого неаккуратного прохожего. А многочисленные неубранные сугробы и серое беспросветное небо вызываю апатию и депрессию. Такова суровая репетиция типичной уральской весны.
Но это лирика и сиюминутная хандра, ведь так? Давайте оглянемся назад: сколько интересных событий произошло в Екатеринбурге! Новости, которые заставляли бесконечно себя обсуждать и восхищаться, спорить и ругаться. В нашем традиционном коллаже уместились пять главных событий прошедшей рабочей недели. Отгадывайте и сверяйте!
Бургерная давка
Достаем салют!
Бездомным собакам — дорогу?
На этой неделе выяснилось страшное: бездомных собак в Екатеринбурге никто не ловит. «Спецавтобаза», которая обычно занималась этим благодарным делом, пока не подписала контракт с мэрией. Дело в том, что антимонопольщики отменили результаты конкурса, поскольку в нем участвовало лишь одно предприятие. Пока все заняты бумажной волокитой, бездомные собаки дышат свободно и вольготно гуляют по неубранному Екатеринбургу. А дети, да и взрослые тоже, рискуют быть укушенными. Будьте аккуратны!
Горе от ума
Мало у нас в городе и стране горя, так задумали открыть одноименный музей, чтобы лишний раз напомнить о трудном и особом пути великого народа. Такое название получит нынешний Музей писателя Федора Решетников, который писал о жизни низших слоев населения. Зачем? Чтобы увеличить узнаваемость, дополнить экспозицию и привлечь новую аудиторию, отвечают в мэрии. А в обществе идею встретили с удивлением и даже недоумением, поскольку все-таки непонятно, как горе-то покажут. Или за громким и ярким названием ничего не будет стоять?
Служба спасения совы
В нашем топ-5 сегодня много живности. Но как по-другому, когда пожарные в Нижних Сергах спасают милейшую сову. Птица три дня просидела на ветках поваленного дерева у школы, но чуткие жители Нижних Серг нашли беднягу и позвали на подмогу. Сову пытались привести в чувство, но она не отозвалась. Тогда птицу привезли в МЧС, накормили мясом, дали отдохнуть — и выпустили на волю. Дальнейшая судьба совы неизвестна. Будем надеяться, что у нее все хорошо.
Уверены, что вас точно ждут замечательные выходные! Отдыхайте, но не падайте в сугробы. Вдруг их все-таки уберут, а вам будет больно.