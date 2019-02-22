«Между раем и адом»: женщины свердловской ГИБДД спели своим мужчинам
18:30, 22 Февраль 2019
Сотрудницы инспекции напомнили о храбрости своих «парней».
Сотрудницы ГИБДД Свердловской области решили поздравить коллег с 23 февраля, посвятив им песню. Девушки сняли видеоклип, в котором напомнили о храбрости своих «парней». «Пусть каждый день приносит радость новых побед и достижений на благо Отечества», — подписали женщины поздравительный ролик.
Тысячи трасс, тысячи глаз,
Тысячи придуманных фраз.
За это спасибо сказать вам надо.
Вы каждый день между раем и адом…
Песня прекрасная, скорее послушайте:
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Видео: ГИБДД Свердловской области
А вот мужской состав ГИБДД поздравил женщин-коллег с 8 марта немного иначе. Они выстроили свои служебные автомобили в виде цифры восемь. Особую зрелищность действу добавляли включенные проблесковые маячки на машинах.
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