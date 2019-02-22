«Между раем и адом»: женщины свердловской ГИБДД спели своим мужчинам

Сотрудницы ГИБДД Свердловской области решили поздравить коллег с 23 февраля , посвятив им песню. Девушки сняли видеоклип , в котором напомнили о храбрости своих « парней». « Пусть каждый день приносит радость новых побед и достижений на благо Отечества», — подписали женщины поздравительный ролик.





Тысячи трасс , тысячи глаз,

Тысячи придуманных фраз.

За это спасибо сказать вам надо.

Вы каждый день между раем и адом…



