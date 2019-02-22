Между Мамаевым и Кудриным: Куйвашев забрался в топ российских мужчин

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Лидером рейтинга с большим отрывом стал президент РФ Владимир Путин , вторую строчку занял премьер-министр Дмитрий Медведев , третью — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Евгений Куйвашев с 92 тысячами сообщений стал 25-м , встав между футболистом Павлом Мамаевым и председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расположился в середине рейтингатоп-50 российских мужчин», составленнымМедиалогией». Компания расставила политиковшоуменовспортсменов по числу сообщений с февраля 2018-го по февраль 2019 года.