Между Мамаевым и Кудриным: Куйвашев забрался в топ российских мужчин
18:11, 22 Февраль 2019
Свердловский губернатор занял 25 место в рейтинге.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расположился в середине рейтинга «топ-50 российских мужчин», составленным «Медиалогией». Компания расставила политиков, шоуменов, спортсменов по числу сообщений с февраля 2018-го по февраль 2019 года.
Лидером рейтинга с большим отрывом стал президент РФ Владимир Путин, вторую строчку занял премьер-министр Дмитрий Медведев, третью — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Евгений Куйвашев с 92 тысячами сообщений стал 25-м, встав между футболистом Павлом Мамаевым и председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным.
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