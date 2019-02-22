Художник так видит. Горы снега в Екатеринбурге — это «Перевал Дятлова»
14:43, 22 Февраль 2019
Акционист Сергей Лаушкин намекнул на то что, завалы на улицах и дворах — «непреодолимая, стихийная сила», побороть которую коммунальщики не в силах.
Снег для чиновников и коммунальщиков Екатеринбурга давно стал не врагом даже а неотвратимым фатумом, побороть который невозможно. Это как злой рок. Поэтому все снежные завалы в городе — это перевал Дятлова, который мы заслужили. А конкретно — «стихийная сила», которую (если вспомнить официальную причины гибели туристов 60 лет назад) люди «преодолеть не в состоянии». Так что наши улицы дворы и тротуары, враждебная среда, выжить в которой можно лишь напрягая все силы.
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Фото: Сергей Лушкин
Инсталляцию художник установил во дворах перекрестка улиц Токарей и Каруля, неподалеку от своего дома. Горькая, даже злая ирония Сергея Лаушкина прочитывается не только в имени, которую он дал снежной куче, но и в том, как расположены эти буквы. Присмотришься и понимаешь: да… в Лос-Анджелесе пальмы, зеленые холмы, на которых знак HOLLYWOOD, а у нас серое небо, кучи грязного снега и метка «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА».
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