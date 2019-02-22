Художник так видит. Горы снега в Екатеринбурге — это «Перевал Дятлова»

Инсталляцию художник установил во дворах перекрестка улиц Токарей и Каруля , неподалеку от своего дома. Горькая , даже злая ирония Сергея Лаушкина прочитывается не только в имени , которую он дал снежной куче , но и в том , как расположены эти буквы. Присмотришься и понимаешь: да… в Лос-Анджелесе пальмы , зеленые холмы , на которых знак HOLLYWOOD, а у нас серое небо , кучи грязного снега и метка « ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА».