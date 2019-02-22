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ФК «Урал» приобрел игрока «Краснодара» и завершил трансферную кампанию

16:51, 22 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»
Ранее состав екатеринбуржцев пополнили защитники Денис Поляков и Стефан Страндберг.

Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с игроком «Краснодара» Анатолием Катричем. 24-летний полузащитник будет выступать за оранжево-черных под 94-м номером. На протяжении зимних сборов Катрич находился на просмотре в «Урале», добавили в пресс-службе клуба.

Анатолий Катрич родился в Краснодарском крае. Футболом начинал заниматься в родном городе Приморско-Ахтарск, затем перешел в структуру московского «Динамо». За основу бело-голубых дебютировал в 2015 году — и провел 49 матчей. Перед нынешним сезоном Катрич перешел в «Краснодар», где выступал за вторую команду — «Краснодар-2». В пресс-службе «Урала» ЕТВ уточнили, что на этом трансферная кампания екатеринбуржцев завершена. «Больше точно никого не будет», — подчеркнули в клубе. Ранее состав команды Дмитрия Парфенова пополнили защитники Денис Поляков и Стефан Страндберг.

Первый матч 2019 года футбольный клуб «Урал» проведет 2 марта. На «Екатеринбург Арене» в 13:30 начнется матч с питерским «Зенитом». ФК «Урал» занимает девятое место в чемпионате России, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. За полторы недели до матча реализовано более 10 тысяч билетов.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, фк урал, Екатеринбург, Свердловская область
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