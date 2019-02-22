Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Афиша не для всех: пробуем японский «Моти» и познаем хип-хоп

07:00, 22 Февраль 2019
cherry-blossom-1209577_960_720.jpg
Фото: pixabay
Какие мероприятия ждут екатеринбуржцев в ближайшие дни, ЕТВ рассказывает в новой подборке событий.
Скоро в Екатеринбурге весна. Горожане скинут теплую одежду, из-под снега выглянет асфальт. Ходить станет проще и удобнее (если, конечно, уберут снег), а главное, появится желание это делать. Можно будет достать из недр шкафа вечернее платье и выгулять его без опаски, ведь оно уже не помнется под тяжестью дубленки или шубы. Мужчинам, в свою очередь, не придется надевать пиджак, чтобы скрыть заломы на ткани. И это важно, поскольку весной так много мероприятий, на которые хочется сходить и выглядеть при этом изящно. А чтобы вы точно знали, куда отправиться в очередной уик-энд, ЕТВ сделал новую афишу.
Екатеринбург другими глазами: «У вас английский знают лучше москвичей»
О жизни в России и своей карьере рассказывает бельгийская центровая баскетбольного клуба УГМК.

Путешествие Рязанова

bezymjannyj.png

Фото: afisha.yandex.ru

В 1806 году путешественник Николай Рязанов отправился в Калифорнию, где встретился с Кончитой Аргуэльо, дочерью испанского коменданта Сан-Франциско. Влюбленные обручились, но потом Рязанову пришлось ехать в Аляску, а затем в Санкт-Петербург, чтобы получить разрешение на брак с католичкой. Но Николай Петрович не успел. По дороге он тяжело заболел и умер в 43 года в Красноярске. Отчаявшаяся возлюбленная не верила слухам и только спустя 35 лет узнала точные подробности смерти Рязанова. Кончита дала обет молчания и ушла в монастырь. Пара воссоединилась осенью 2000 года, когда шериф Монтерея, где был монастырь, в котором жила Кончита Аргуэльо, приехал в Красноярск с землей с ее могилы.

Вдохновившись душещипательной историей, поэт Андрей Вознесенский написал поэму «Авось». Позднее он создал либретто, после переработки которого появилась рок-опера«Юнона и Авось». В формате 4D ее покажут в Екатеринбурге.

Что: рок-опера «Юнона и Авось»
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 22 февраля в 19:00
Сколько: 1500-3600 рублей, билеты по ссылке

Алита: киборг-атака Родригеса и Кэмерона
ЕТВ выяснил, удалось ли легендарным режиссерам удачно экранизировать мангу в стиле киберпанк. 

Оголенные нервы

_xcjsx3gckc.jpg

Фото: vk.com/motmusic

Матвей Мельников, известный под псевдонимом МОТ, растопит лед в сердцах екатеринбуржцев в конце февраля. Исполнитель увлекся хип-хопом еще в девятом классе, и увлечению не помешала ни учеба, ни танцы. В 2009 году МОТ попал в топ-40 участников конкурса «Битва за респект», а в 2011 выступал в Лужниках на Первом международном хип-хоп саммите. Пятый альбом «Наизнанку» музыкант презентовал на больших площадках Питера и Москвы. «17 песен. Мои 17 мгновений весны. Чувства обнаженные. Нервы оголенные», — говорит об альбоме Мельников. Эти песни уральцы смогут услышать вживую.

Что: концерт МОТ
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 22 февраля в 19:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты здесь

Детская травма
Истории уральцев, которые успешно социализировались после детдома.

Лирический шансон

f12e0d020a98f13cf991f72b24f134c1.jpg

Фото предоставлено организаторами

Баллады, плясовые песни, композиции с элементами хип-хопа — все эти слова про Сергея Трофимова. Шансонье всегда готов радовать и удивлять поклонников новыми выдумками, поэтому он вновь приезжает в Екатеринбург, чтобы исполнить для жителей и гостей города старые хиты и песни из нового альбома.

Что: концерт Сергея Трофимова
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 23 февраля в 19:00
Сколько: 1200-4500 рублей, билеты здесь

Богатые против бедных. Юрий Быков запустил «Завод»
ЕТВ побывал на премьере нового фильма российского режиссера.

Много шума из ничего

img_9421_fotor.jpg

Фото предоставлено организаторами

После продолжительного отпуска в Екатеринбург приедет группа «Тараканы!», которая уже 18 лет делает рок-н-ролльную мечту реальностью. За время существования «Тараканы!» выпустили 15 студийных альбомов, которые расходились, как горячие пирожки. Они вдохновлялись творчеством Sex Pistols и Ramones, калифорнийским поп-панком конца 90-х и нашли путь к сердцу российской публики.

Пока музыканты были в творческом отпуске, они не теряли время. Ребята выпустили смелый эксперимент «Много шума из ничего», сплит с израильской группой Useless ID, англоязычную версию последнего номерного альбома «Сила одного» и подготовили много сюрпризов для своих поклонников из Екатеринбурга и других городов.

Что: концерт группы «Тараканы!»
Где: концерт холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)
Когда: 23 февраля в 19:00
Сколько: 1100-1200 рублей, билеты здесь

«Меня и так все бьют!»
Что происходило в Березовском, почему шесть лет женщина-инвалид подвергалась насилию?

«Оскар»

oscar-3200050_960_720.jpg

Фото: pixabay

В воскресенье, 24 февраля, будут вручать премию «Оскар». Ельцин Центр решил не оставаться в стороне и пригласил екатеринбуржцев поговорить о награде и вспомнить историю участия российского кино в «Оскаре». Организаторы мероприятия проведут экскурсию и ответят на следующие вопросы: как воспринимали «Оскар» в СССР? Как изменилось отношение общества к награде после распада Советского Союза? Вместе с гостями мероприятия они вспомнят историю премии и проиллюстрируют ее победителями прошлых лет.

Что: экскурсия в Ельцин Центре
Где: второй и третий этаж Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Когда: 24 февраля в 14:00
Сколько: по билету в музей (200 рублей с человека), купить можно здесь

Королева без прикрас. Фильм, который претендует на десять «Оскаров»
ЕТВ рассказывает о неочевидной исторической драме «Фаворитка», которой восторгаются кинокритики.

Японская кухня

sushi-932868_960_720.jpg

Фото: pixabay

В рамках выставки «Филигранное мастерство Японии», которая проходит в Ельцин центре с конца января, екатеринбуржцам расскажут о блюдах страны восходящего солнца. Есть ли у японцев свои принципы приготовления? Как правильно сочетать ингредиенты? Об этом и многом другом — в лекции Maid Cafe HOLY.

Гости смогут не только обсудить японскую кухню, но и попробовать десерт «Моти» и другие изысканные вкусняшки, приготовленные по традиционным рецептам.

Что: лекция о японской кухне
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Когда: 24 февраля в 14:00
Сколько: по регистрации здесь

Весенний приговор: ходить и пачкаться
Что ждет Екатеринбург и его жителей, когда снег начнет таять? Правда ли, что у нас «грязь в душе»?

Хип-хоп с Bumble Beezy

rgturmjsdcy.jpg

Фото: vk.com/bumblebeezygroup

Российский хип-хоп исполнитель из Санкт-Петербурга, который известен как «шмель» [от английского слова «bumblebee» — прим. ЕТВ], презентует слушателям новый альбом «111111» в рамках тура PREDATOUR. Отличительная черта его творчества — фаст-флоу [чтение песен в ускоренном ритме — прим. ЕТВ], которому Bumble Beezy научился у любимых реперов Tech N9ne и Kool Savas. В конце февраля екатеринбургские поклонники смогут потренировать фаст-флоу прямо на концерте «шмеля» в Доме Печати.

Что: концерт Bumble Beezy
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 24 февраля в 19:00
Сколько: 900 рублей и выше, билеты по ссылке

Юмор против расизма: почему «Зеленая книга» получит «Оскар»
ЕТВ рассказывает о фильме, который получил несколько номинаций на статуэтку киноакадемии.

Триумфальная арка

bezymjannyj_1.png

Фото: afisha.yandex.ru

Спектакль по мотивам одноименного романа Ремарка о любви к женщине, чувстве долга и подвигах человека во время оккупации увидят жители уральской столицы. Режиссер Лев Рахлин покажет свое видение истории, актеры по-новому раскроют образы главных героев «Триумфальной арки», а сюжет напомнит зрителям, что такое честь и достоинство.

Что: спектакль «Триумфальная арка»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 февраля в 19:00
Сколько: 1000-5000 рублей, билеты здесь

Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.

Электроника из Ирландии

nb_mcfe3rpy.jpg

Фото: vk.com/club180141

Ирландец VNV Nation выступит в Екатеринбурге с альбомом Noire. Выступления Ронана Харриса совмещают поэтическую лирику с танцевальными битами и инди-электроникой. Кроме того, в репертуар VNV Nation входят баллады и фрагменты пост-классических саундтреков. Три предыдущих альбома исполнителя достигли топ-10 чартов в Германии и попали в топ-5 по версии Billboard в Америке.

Что: концерт VNV Nation
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 1 марта в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты можно приобрести по ссылке

«Стекло»: как супергерои искали смысл жизни в психушке
Рецензия на фильм М. Найт Шьямалана, в котором встретились герой поневоле, анархист и великий ум. 

Упасть и подняться

startup-594090_960_720.jpg

Фото: pixabay

Однажды в Мексике трое приятелей изрядно выпили и начали признаваться в своих неудачах. Когда товарищи выслушали друг друга, то поняли, что обсуждение проблем помогает проанализировать опыт и сделать полезные выводы. С тех пор они организовали Fuckup Nights и стали путешествовать по миру, чтобы говорить о неудачах с другими заинтересованными людьми.

Сегодня 300 городов со всех уголков страны готовы принять у себя это мероприятие. В 2018 году к Fuckup Nights присоединился Екатеринбург. В первый весенний день в столице Урала пройдет очередная встреча, на которой будут четыре спикера: бренд-шеф Владимир Олькиницкий, арт-директор декоративной мастерской Myza Елена Жукова, руководитель отдела продаж Кирилл Шурыгин, владелица школы ногтевого сервиса «Нейлкутюр» Юлия Хасанова. Они расскажут екатеринбуржцам свои истории взлетов и падений.

Что: вечеринка факапов
Где: бывший цех типографии «Уральский рабочий», лофт-пространство «Плэйс» (пр. Ленина, 49Б)
Когда: 1 марта в 20:00
Сколько: бесплатно, по регистрации

Телебузики
В День святого Валентина екатеринбургские поклонники признаются Ольге Бузовой в любви.

Простое число

sbpch.jpg

Фото: wikipedia

Март в Екатеринбурге начнется с зажигательной IDM-группы«Самое большое простое число» (СПБЧ). На счету СПБЧ альбомы«Снегири», «Я думаю, для этого не придумали слово», «Здесь и всегда», «Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!». В 2017 году музыкальный коллектив принял участие в съемках фильма «Про любовь. Только для взрослых». Теперь он выступит в столице Урала с презентацией нового сборника«Мы не спали, мы снились».

Что: концерт группы «Самое большое простое число»
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 2 марта в 19:00
Сколько: 900 рублей, билеты можно купить здесь

«Т-34». Пафосная сказка про танкистов
ЕТВ посетил самую военизированную новогоднюю премьеру. Разрешите доложить!

Четыре с половиной октавы

bezymjannyj_1.png

Фото: afisha.yandex.ru

Хор Турецкого приедет в Екатеринбург в начале марта. Зрителей и слушателей ждет палитра мужских голосов в диапазоне четырех с половиной октав: от бас-профундо до тенор-альтино.

За час артисты исполнят для слушателей произведения разных эпох от Баха до Rammstein, покажут невероятную драматическую игру и театральный антураж. Хор Турецкого превратит концерт в незаурядное и наполненное энергетикой шоу и лишний раз подтвердит свой мировой статус.

Что: концерт хора Турецкого
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 2 марта в 19:00
Сколько: 2000-7000 рублей, билеты здесь

Трудная высота
ЕТВ вспоминает небоскребы Екатеринбурга, которые так и остались в мечтах.

Multiverse

bdcs-dtpc6c.jpg

Фото: vk.com/yoav_new

Динамичная многомерность звучания, элементы кинематографа, смесь трип-хопа, электроники, эфира и эксцентрики. Таким вышел новый альбом исполнителя YOAV.

Работа над Multiverse началась еще в 2013 году. Тогда YOAV путешествовал по Азии, не задумываясь о чем-то конкретном. Он просто искал, что делать дальше, и решил уйти от педалей, которые он использовал на концертах для зацикливания звуков. Так появились контуры Multiverse, которые затем оформились в полноценный альбом. Екатеринбуржцы услышат эксперименты YOAV вживую на сцене Дома Печати 3 марта.

Что: концерт YOAV
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 3 марта в 19:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты здесь

Последние «Елки»: стоит ли идти в кино?
ЕТВ одним из первых посмотрел седьмой фильм народной франшизы. Делимся впечатлениями.

70 оркестрантов Дидюли

8ry6iscscxu.jpg

Фото: vk.com/didula_official

Гитарист-виртуоз Дидюля давно мечтал о работе с симфоническим оркестром. Его мечта сбылась. Музыкант встретился с талантливым дирижером Ли Оттой, которая помогла ему приобщиться к современному симфоническому звуку и перевернула сознание.

Совместный эксперимент с Ли Оттой начался еще 12 лет назад. Дидюля записал с ней альбом «Музыка неснятого кино», который дал гитаристу колоссальный опыт и новый алгоритм работы. Итогом стала пластинка 2014 года, на которую попали лучшие произведения Дидюли в сопровождении симфонического оркестра. Этот альбом музыканта лег в основу выступления, накоторое услышат и увидят екатеринбуржцы в ККТ «Космос». На сцену вместе с Дидюлей выйдут 70 оркестрантов.

Что: концерт Дидюли
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 3 марта в 19:00
Сколько: от 1400 рублей, билеты здесь

Город мечты типичного екатеринбуржца
Ищем отличия и сходства двух мегаполисов-побратимов — Гуанчжоу и Екатеринбурга.

Запишите в календарик, пожалуйста!

Лебединое озеро

ballet-3997687_960_720.jpg

Фото: pixabay

Русский национальный классический балет привезет из Москвы классику театра — «Лебединое озеро». Трудолюбивый и талантливый коллектив сделает все, чтобы екатеринбуржцы надолго запомнили посещение балетного спектакля и оценили постановку.

Напомним, в основу сюжета легли фольклорные мотивы различных литературных, балетных и оперных произведений. Одетта, которая превращается в белого лебедя с приходом Луны, знакомится с принцем Зигфридом. Он празднует совершеннолетие в парке и видит ее… Что будет дальше в постановке Русского балета, екатеринбургские зрители узнают в марте.

Что: балет в двух действиях «Лебединое озеро»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 7 марта в 19:00
Сколько: 1000-2800 рублей, билеты по ссылке

Ждите новую «Афишу не для всех» через неделю!

«Полицейский с Рублевки»: новогодняя комедия про денежные отношения
Есть ли у нового фильма шанс стать главным в уходящем году?
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Афиша не для всех: пробуем японский «Моти» и познаем хип-хоп»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, выходные, музыка, Дворец молодежи, ККТ "Космос", спектакль, Телеклуб, Дом Печати, Ельцин Центр, еда, театр, концерты, афиша
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Афиша не для всех: «скорпионы», три Василия и кое-что еще
Развлечения
Афиша не для всех: «скорпионы», три Василия и кое-что еще
Продолжаем рассказ о том, где можно и нужно окультуриться в ближайшее время.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
27 февраля в 12:30
С Иван Абрамов
МРТ. Женское здоровье
22 февраля в 18:00
С Максим Зырянов
Афиша не для всех: лед и музыка
Афиша не для всех: лед и музыка
Все, чем запомнятся праздничные выходные в Екатеринбурге, и кое-что еще.