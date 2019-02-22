Афиша не для всех: пробуем японский «Моти» и познаем хип-хоп

В 1806 году путешественник Николай Рязанов отправился в Калифорнию, где встретился с Кончитой Аргуэльо, дочерью испанского коменданта Сан-Франциско. Влюбленные обручились, но потом Рязанову пришлось ехать в Аляску, а затем в Санкт-Петербург, чтобы получить разрешение на брак с католичкой. Но Николай Петрович не успел. По дороге он тяжело заболел и умер в 43 года в Красноярске. Отчаявшаяся возлюбленная не верила слухам и только спустя 35 лет узнала точные подробности смерти Рязанова. Кончита дала обет молчания и ушла в монастырь. Пара воссоединилась осенью 2000 года, когда шериф Монтерея, где был монастырь, в котором жила Кончита Аргуэльо, приехал в Красноярск с землей с ее могилы.

Вдохновившись душещипательной историей, поэт Андрей Вознесенский написал поэму «Авось». Позднее он создал либретто, после переработки которого появилась рок-опера«Юнона и Авось». В формате 4D ее покажут в Екатеринбурге.

Что: рок-опера «Юнона и Авось»

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Когда: 22 февраля в 19:00

Сколько: 1500-3600 рублей, билеты по ссылке