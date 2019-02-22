Афиша не для всех: пробуем японский «Моти» и познаем хип-хоп
Путешествие Рязанова
Фото: afisha.yandex.ru
В 1806 году путешественник Николай Рязанов отправился в Калифорнию, где встретился с Кончитой Аргуэльо, дочерью испанского коменданта Сан-Франциско. Влюбленные обручились, но потом Рязанову пришлось ехать в Аляску, а затем в Санкт-Петербург, чтобы получить разрешение на брак с католичкой. Но Николай Петрович не успел. По дороге он тяжело заболел и умер в 43 года в Красноярске. Отчаявшаяся возлюбленная не верила слухам и только спустя 35 лет узнала точные подробности смерти Рязанова. Кончита дала обет молчания и ушла в монастырь. Пара воссоединилась осенью 2000 года, когда шериф Монтерея, где был монастырь, в котором жила Кончита Аргуэльо, приехал в Красноярск с землей с ее могилы.
Вдохновившись душещипательной историей, поэт Андрей Вознесенский написал поэму «Авось». Позднее он создал либретто, после переработки которого появилась рок-опера«Юнона и Авось». В формате 4D ее покажут в Екатеринбурге.
Что: рок-опера «Юнона и Авось»
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 22 февраля в 19:00
Сколько: 1500-3600 рублей, билеты по ссылке
Оголенные нервы
Фото: vk.com/motmusic
Матвей Мельников, известный под псевдонимом МОТ, растопит лед в сердцах екатеринбуржцев в конце февраля. Исполнитель увлекся хип-хопом еще в девятом классе, и увлечению не помешала ни учеба, ни танцы. В 2009 году МОТ попал в топ-40 участников конкурса «Битва за респект», а в 2011 выступал в Лужниках на Первом международном хип-хоп саммите. Пятый альбом «Наизнанку» музыкант презентовал на больших площадках Питера и Москвы. «17 песен. Мои 17 мгновений весны. Чувства обнаженные. Нервы оголенные», — говорит об альбоме Мельников. Эти песни уральцы смогут услышать вживую.
Что: концерт МОТ
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 22 февраля в 19:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты здесь
Лирический шансон
Фото предоставлено организаторами
Баллады, плясовые песни, композиции с элементами хип-хопа — все эти слова про Сергея Трофимова. Шансонье всегда готов радовать и удивлять поклонников новыми выдумками, поэтому он вновь приезжает в Екатеринбург, чтобы исполнить для жителей и гостей города старые хиты и песни из нового альбома.
Что: концерт Сергея Трофимова
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 23 февраля в 19:00
Сколько: 1200-4500 рублей, билеты здесь
Много шума из ничего
Фото предоставлено организаторами
После продолжительного отпуска в Екатеринбург приедет группа «Тараканы!», которая уже 18 лет делает рок-н-ролльную мечту реальностью. За время существования «Тараканы!» выпустили 15 студийных альбомов, которые расходились, как горячие пирожки. Они вдохновлялись творчеством Sex Pistols и Ramones, калифорнийским поп-панком конца 90-х и нашли путь к сердцу российской публики.
Пока музыканты были в творческом отпуске, они не теряли время. Ребята выпустили смелый эксперимент «Много шума из ничего», сплит с израильской группой Useless ID, англоязычную версию последнего номерного альбома «Сила одного» и подготовили много сюрпризов для своих поклонников из Екатеринбурга и других городов.
Что: концерт группы «Тараканы!»
Где: концерт холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)
Когда: 23 февраля в 19:00
Сколько: 1100-1200 рублей, билеты здесь
«Оскар»
Фото: pixabay
В воскресенье, 24 февраля, будут вручать премию «Оскар». Ельцин Центр решил не оставаться в стороне и пригласил екатеринбуржцев поговорить о награде и вспомнить историю участия российского кино в «Оскаре». Организаторы мероприятия проведут экскурсию и ответят на следующие вопросы: как воспринимали «Оскар» в СССР? Как изменилось отношение общества к награде после распада Советского Союза? Вместе с гостями мероприятия они вспомнят историю премии и проиллюстрируют ее победителями прошлых лет.
Что: экскурсия в Ельцин Центре
Где: второй и третий этаж Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Когда: 24 февраля в 14:00
Сколько: по билету в музей (200 рублей с человека), купить можно здесь
Японская кухня
Фото: pixabay
В рамках выставки «Филигранное мастерство Японии», которая проходит в Ельцин центре с конца января, екатеринбуржцам расскажут о блюдах страны восходящего солнца. Есть ли у японцев свои принципы приготовления? Как правильно сочетать ингредиенты? Об этом и многом другом — в лекции Maid Cafe HOLY.
Гости смогут не только обсудить японскую кухню, но и попробовать десерт «Моти» и другие изысканные вкусняшки, приготовленные по традиционным рецептам.
Что: лекция о японской кухне
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Когда: 24 февраля в 14:00
Сколько: по регистрации здесь
Хип-хоп с Bumble Beezy
Фото: vk.com/bumblebeezygroup
Российский хип-хоп исполнитель из Санкт-Петербурга, который известен как «шмель» [от английского слова «bumblebee» — прим. ЕТВ], презентует слушателям новый альбом «111111» в рамках тура PREDATOUR. Отличительная черта его творчества — фаст-флоу [чтение песен в ускоренном ритме — прим. ЕТВ], которому Bumble Beezy научился у любимых реперов Tech N9ne и Kool Savas. В конце февраля екатеринбургские поклонники смогут потренировать фаст-флоу прямо на концерте «шмеля» в Доме Печати.
Что: концерт Bumble Beezy
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 24 февраля в 19:00
Сколько: 900 рублей и выше, билеты по ссылке
Триумфальная арка
Фото: afisha.yandex.ru
Спектакль по мотивам одноименного романа Ремарка о любви к женщине, чувстве долга и подвигах человека во время оккупации увидят жители уральской столицы. Режиссер Лев Рахлин покажет свое видение истории, актеры по-новому раскроют образы главных героев «Триумфальной арки», а сюжет напомнит зрителям, что такое честь и достоинство.
Что: спектакль «Триумфальная арка»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 февраля в 19:00
Сколько: 1000-5000 рублей, билеты здесь
Электроника из Ирландии
Фото: vk.com/club180141
Ирландец VNV Nation выступит в Екатеринбурге с альбомом Noire. Выступления Ронана Харриса совмещают поэтическую лирику с танцевальными битами и инди-электроникой. Кроме того, в репертуар VNV Nation входят баллады и фрагменты пост-классических саундтреков. Три предыдущих альбома исполнителя достигли топ-10 чартов в Германии и попали в топ-5 по версии Billboard в Америке.
Что: концерт VNV Nation
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 1 марта в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты можно приобрести по ссылке
Упасть и подняться
Фото: pixabay
Однажды в Мексике трое приятелей изрядно выпили и начали признаваться в своих неудачах. Когда товарищи выслушали друг друга, то поняли, что обсуждение проблем помогает проанализировать опыт и сделать полезные выводы. С тех пор они организовали Fuckup Nights и стали путешествовать по миру, чтобы говорить о неудачах с другими заинтересованными людьми.
Сегодня 300 городов со всех уголков страны готовы принять у себя это мероприятие. В 2018 году к Fuckup Nights присоединился Екатеринбург. В первый весенний день в столице Урала пройдет очередная встреча, на которой будут четыре спикера: бренд-шеф Владимир Олькиницкий, арт-директор декоративной мастерской Myza Елена Жукова, руководитель отдела продаж Кирилл Шурыгин, владелица школы ногтевого сервиса «Нейлкутюр» Юлия Хасанова. Они расскажут екатеринбуржцам свои истории взлетов и падений.
Что: вечеринка факапов
Где: бывший цех типографии «Уральский рабочий», лофт-пространство «Плэйс» (пр. Ленина, 49Б)
Когда: 1 марта в 20:00
Сколько: бесплатно, по регистрации
Простое число
Фото: wikipedia
Март в Екатеринбурге начнется с зажигательной IDM-группы«Самое большое простое число» (СПБЧ). На счету СПБЧ альбомы«Снегири», «Я думаю, для этого не придумали слово», «Здесь и всегда», «Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!». В 2017 году музыкальный коллектив принял участие в съемках фильма «Про любовь. Только для взрослых». Теперь он выступит в столице Урала с презентацией нового сборника«Мы не спали, мы снились».
Что: концерт группы «Самое большое простое число»
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 2 марта в 19:00
Сколько: 900 рублей, билеты можно купить здесь
Четыре с половиной октавы
Фото: afisha.yandex.ru
Хор Турецкого приедет в Екатеринбург в начале марта. Зрителей и слушателей ждет палитра мужских голосов в диапазоне четырех с половиной октав: от бас-профундо до тенор-альтино.
За час артисты исполнят для слушателей произведения разных эпох от Баха до Rammstein, покажут невероятную драматическую игру и театральный антураж. Хор Турецкого превратит концерт в незаурядное и наполненное энергетикой шоу и лишний раз подтвердит свой мировой статус.
Что: концерт хора Турецкого
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 2 марта в 19:00
Сколько: 2000-7000 рублей, билеты здесь
Multiverse
Фото: vk.com/yoav_new
Динамичная многомерность звучания, элементы кинематографа, смесь трип-хопа, электроники, эфира и эксцентрики. Таким вышел новый альбом исполнителя YOAV.
Работа над Multiverse началась еще в 2013 году. Тогда YOAV путешествовал по Азии, не задумываясь о чем-то конкретном. Он просто искал, что делать дальше, и решил уйти от педалей, которые он использовал на концертах для зацикливания звуков. Так появились контуры Multiverse, которые затем оформились в полноценный альбом. Екатеринбуржцы услышат эксперименты YOAV вживую на сцене Дома Печати 3 марта.
Что: концерт YOAV
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 3 марта в 19:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты здесь
70 оркестрантов Дидюли
Фото: vk.com/didula_official
Гитарист-виртуоз Дидюля давно мечтал о работе с симфоническим оркестром. Его мечта сбылась. Музыкант встретился с талантливым дирижером Ли Оттой, которая помогла ему приобщиться к современному симфоническому звуку и перевернула сознание.
Совместный эксперимент с Ли Оттой начался еще 12 лет назад. Дидюля записал с ней альбом «Музыка неснятого кино», который дал гитаристу колоссальный опыт и новый алгоритм работы. Итогом стала пластинка 2014 года, на которую попали лучшие произведения Дидюли в сопровождении симфонического оркестра. Этот альбом музыканта лег в основу выступления, накоторое услышат и увидят екатеринбуржцы в ККТ «Космос». На сцену вместе с Дидюлей выйдут 70 оркестрантов.
Что: концерт Дидюли
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 3 марта в 19:00
Сколько: от 1400 рублей, билеты здесь
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Лебединое озеро
Фото: pixabay
Русский национальный классический балет привезет из Москвы классику театра — «Лебединое озеро». Трудолюбивый и талантливый коллектив сделает все, чтобы екатеринбуржцы надолго запомнили посещение балетного спектакля и оценили постановку.
Напомним, в основу сюжета легли фольклорные мотивы различных литературных, балетных и оперных произведений. Одетта, которая превращается в белого лебедя с приходом Луны, знакомится с принцем Зигфридом. Он празднует совершеннолетие в парке и видит ее… Что будет дальше в постановке Русского балета, екатеринбургские зрители узнают в марте.
Что: балет в двух действиях «Лебединое озеро»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 7 марта в 19:00
Сколько: 1000-2800 рублей, билеты по ссылке
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