«Вальпургиева ночь» опустится на Екатеринбург в первый день весны

В 1996 году Дайана Уайт, американская танцовщица New York City Ballet Джорджа Баланчина, удочерила маленькую девочку из России. Малышке было всего восемь месяцев. «Первый раз я приехала в Россию в 1991 году — во время перестройки выступала в Кремле, в балете Баланчина, — вспоминает Дайана. — Но близость русской культуре чувствовала всегда. Не знаю почему. И когда мы с мужем поняли, что не может иметь детей, решили удочерить малышку из России».

Сейчас девочке 22 года, она живет в Нью-Йорке, ее профессия связана, как ни странно, не с хореографией, а с кинематографом. А Дайана Уайт в третий раз приехала в Россию, чтобы поставить на сцене Ural Opera Ballet «Вальпургиеву ночь» — в соответствии со стандартами стиля и техники Баланчина.