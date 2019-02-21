«Вальпургиева ночь» опустится на Екатеринбург в первый день весны
В 1996 году Дайана Уайт, американская танцовщица New York City Ballet Джорджа Баланчина, удочерила маленькую девочку из России. Малышке было всего восемь месяцев. «Первый раз я приехала в Россию в 1991 году — во время перестройки выступала в Кремле, в балете Баланчина, — вспоминает Дайана. — Но близость русской культуре чувствовала всегда. Не знаю почему. И когда мы с мужем поняли, что не может иметь детей, решили удочерить малышку из России».
Сейчас девочке 22 года, она живет в Нью-Йорке, ее профессия связана, как ни странно, не с хореографией, а с кинематографом. А Дайана Уайт в третий раз приехала в Россию, чтобы поставить на сцене Ural Opera Ballet «Вальпургиеву ночь» — в соответствии со стандартами стиля и техники Баланчина.
Фото: Ольга Керелюк / Ural Opera Ballet
Премьеру «Вальпургиевой ночи» Екатеринбург увидит 1 марта. Постановка балета Джорджа Баланчина осуществляется с разрешения одноименного Фонда — только так, согласно завещанию великого хореографа, публика во всем мире может увидеть и понять его гений. Постановка балетного спектакля Баланчина начинается с бюрократических процедур: театр должен подать заявление и подтвердить, что все условия, (количество артистов, их профессиональный уровень, музыкальное сопровождение, размер вознаграждения и т. д.), поставленные Фондом, будут выполнены.
После этого театр получает лицензию и начинается работа над постановкой. Под руководством репетитора и преподавателя, предоставленного Фондом. В Екатеринбурге эту миссию выполняет Дайана Уайт.
— Моя задача — представить танцовщикам технику Баланчина, его стиль, подготовить к тому, чтобы они органично чувствовали себя в его хореографии, и вдохновить на лучшее выступление. Фонд Баланчина очень придирчиво относится к уровню танцовщиков, — рассказала ЕТВ Дайана. — И я хочу сказать, что ваши танцовщики имеют прекрасную базу. И то, что они смогли получить лицензию на «Вальпургиеву ночь», говорит о высоком уровне екатеринбургского балета. Я лишь попробую дать им больше уверенности и, возможно, больше свободы. Артистической свободы.
Дайана Уайт танцует с четырех лет. Балет был ее детской мечтой, а хореография Баланчина стала главной любовью в жизни. «Я выступала в 50 балетах Баланчина. Его хореография — моя страсть. Возможно, именно это увидели в Фонде и, когда я закончила выступать, предложили мне стать педагогом-репетитором, — говорит Дайана. — Работать в России — большая честь. Работать с русскими танцорами, лучшими на планете, в стране, где балет — часть культуры — это прекрасно. Не каждый американец понимает балет, как русские люди. Поэтому, когда меня спросили, не хочу ли я поехать в Екатеринбург, я ответила: «Yes!»
Фото: Ольга Керелюк / Ural Opera Ballet
Танцовщикам Ural Opera Ballet предстоит серьезная работа. Хореография Баланчина, признанная классической, тем не менее, требует от исполнителей, с одной стороны, больше раскрепощенности. С другой — виртуозной техники.
«Для балетов Баланчина важна музыкальность. Но существует и множество деталей, которые являются основой его хореографии, — объясняет Дайана. — Он внес в танец огромное количество энергии, скорости, широты. В США он влюбился в открытость американцев. Их музыка, кино, американские девушки… Все это есть в „Вальпургиевой ночи“ — это балет о радости танца. Все 24 танцовщицы должны выходить на сцену, чтобы „праздновать“ танец. Каждая (я говорю это им всем) — звезда».
Фото: Ольга Керелюк / Ural Opera Ballet
За счет чего достигается ювелирная точность движений и как сочетается она с невероятным уровнем хореографической свободы? «Мы много работаем над нижней частью тела. Она должна быть очень собранной, правильной, быстрой. Это такая чистая и „острая“ техника. И это позволяет выражать экспрессию верхней часть тела, — говорит хореограф. — Я объясняю каждый элемент. И думаю, танцовщикам это интересно. Я научу их правильным шагам, музыкальности, дам технику, исправлю детали. Но при этом они должны найти себя в хореографии Баланчина и остаться самими собой. Вы знаете, когда Баланчин приехал в США, там было не так уж много хорошо тренированных танцоров. Но он считал, что надо учиться в танце».
Каким же был этот человек, который сумел заставить восхищаться своей «фирменной» хореографией любителей балета всего мира и после смерти? Почему, благодаря его экстравагантной идеей с балетными «франшизами», публика до сих пор замирает на балетах Баланчина?
Мы очень скучаем по нему. Это сложно объяснить, но… Я скажу, что он не только гениальный хореограф. Он один из главных гениев в истории. И не только для балета. Быть рядом с таким особенным человеком — это жить в состоянии постоянного вдохновения.
Когда Баланчин выбирал танцоров для своей компании, он находил тех, кого считал интересным и мог любить. Он хотел лучшего для тебя и требовал больше, чем, казалось, ты мог. Никогда не повышал голос и был джентльменом. Рассказывал интересные истории. Все мы чествовали, что он учил нас не только танцевать. Он учил нас жизни. И хотел, чтобы мы были лучшими версиями самих себя.
Видео: «Главные новости Екатеринбурга»