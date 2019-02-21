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«Уралочка» проиграла турецкому «Экзаджибаши» в Лиге чемпионов

08:52, 21 Февраль 2019
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Фото: uralochka-vc.com
Гости победили по итогу пяти партий.
В Екатеринбурге прошел финал пятый тур группового этапа волейбольной Лиги чемпионов — «Уралочка-НТМК» сразилась с турецким клубом «Экзаджибаши» на домашней площадке. Болельщики разогрели ДИВС кричалками в поддержку своей команды, но, к сожалению, екатеринбурженки уступили зарубежным соперницам.

Первые две партии остались за турчанками, но уже во четвертой и пятой «Уралочка» смогла взять реванш. Исход игры решила пятая — в ней волейболистки «Экзаджибаши» заработали 15 очков против восьми, которые смогли добыть екатеринбурженки.

Следующая игра Лиги чемпионов пройдет 26 февраля — «Уралочка» встретится с финской командой «Хямеэнлинна».
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, волейбол, Уралочка, Екатеринбург
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