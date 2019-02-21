«Уралочка» проиграла турецкому «Экзаджибаши» в Лиге чемпионов

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Первые две партии остались за турчанками , но уже во четвертой и пятой « Уралочка» смогла взять реванш. Исход игры решила пятая — в ней волейболистки « Экзаджибаши» заработали 15 очков против восьми , которые смогли добыть екатеринбурженки.





Следующая игра Лиги чемпионов пройдет 26 февраля — « Уралочка» встретится с финской командой « Хямеэнлинна».

В Екатеринбурге прошел финал пятый тур группового этапа волейбольной Лиги чемпионов —Уралочка-НТМК» сразилась с турецким клубомЭкзаджибаши» на домашней площадке. Болельщики разогрели ДИВС кричалками в поддержку своей командынок сожалениюекатеринбурженки уступили зарубежным соперницам.