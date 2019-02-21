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УГМК завершил групповой этап разгромом «Касторс Брэйн»

14:31, 21 Февраль 2019
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Фото: БК УГМК
В четвертьфинале «Лисицы» сыграют с «ТТТ Рига».

Действующий чемпион России УГМК завершил групповой этап Евролиги разгромом бельгийского «Касторс Брэйн». Игра завершилась со счетом — 95:69. В четвертьфинале УГМК сыграет с «ТТТ Рига».

Первая половина встречи завершилась с двукратным преимуществом екатеринбургской команды. За счет дальних бросков «Лисицы» заработали 24 очка за первые 20 минут. Особо в этом преуспела Кейла МакБрайд. УКМК контролировал ход поединка до конца матча.

УГМК завершил групповой этап Евролиги на первой позиции группы «А» с 13 победами. В четвертьфинальной серии «лисицы» встретятся в с латвийской командой «ТТТ Рига», занявшей четвертое место в группе «Б». Первый матч серии пройдет 5 марта в Екатеринбурге. Ответную встречу команды проведут 8 марта в Риге.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, баскетбол, спорт, УГМК, Екатеринбург
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