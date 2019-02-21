Свердловская филармония открыла сезон продаж

Ночь на 1 февраля многие екатеринбуржцы провели на сайте Госуслуг, пытаясь записать детей в первый класс. Механизм давал сбой, родители нервничали. А в это же время по всей стране началась еще одна кампания — абонементная. И на сайте Свердловской филармонии было тоже весело: поклонники музыки выбирали из 42 абонементов и 160 программ, которые будут представлены с сентября 2019 года по июнь 2020-го. Лучшее, любимое и интересное.

В прошлом году из 12536 абонементов за первые два с половиной часа, прошедших со старта продаж, было продано десять процентов (примерно столько же родителей смогли записать своих детей в первый класс). Но продажи еще не завершились. И сегодня Рустем Хасанов, первый заместитель директора Свердловской филармонии, рассказывает, зачем нужно купить хотя бы один (а лучше два и больше) абонемента, какие преимущества получают их обладатели. И, главное, каким будет сезон 2019/2020.