Свердловская филармония открыла сезон продаж
Ночь на 1 февраля многие екатеринбуржцы провели на сайте Госуслуг, пытаясь записать детей в первый класс. Механизм давал сбой, родители нервничали. А в это же время по всей стране началась еще одна кампания — абонементная. И на сайте Свердловской филармонии было тоже весело: поклонники музыки выбирали из 42 абонементов и 160 программ, которые будут представлены с сентября 2019 года по июнь 2020-го. Лучшее, любимое и интересное.
В прошлом году из 12536 абонементов за первые два с половиной часа, прошедших со старта продаж, было продано десять процентов (примерно столько же родителей смогли записать своих детей в первый класс). Но продажи еще не завершились. И сегодня Рустем Хасанов, первый заместитель директора Свердловской филармонии, рассказывает, зачем нужно купить хотя бы один (а лучше два и больше) абонемента, какие преимущества получают их обладатели. И, главное, каким будет сезон 2019/2020.
Зачем мне нужен абонемент?
Абонементная система — одна из основных технологий не только нашей работы: абонемент как форма посещения концерта давно прижилась во всем мире. Для нас это и уважение, которое мы высказываем нашему сообществу, и возможность воспитывать публику. Для меломанов абонемент — и путь к познанию огромного мира музыки, и шанс планировать время, заранее получить весь объем информации.
Абонемент — это серия концертов, объединенная общей идеей, тематикой, содержанием, именем композитора либо исполнителя, жанром. В среднем наши абонементы состоят из четырех концертов. Покупая заранее, наша публика не только может выбрать свое место в зале (на органный концерт — подальше, на фортепианный — слева, чтобы видеть руки исполнителя и клавиши рояля), но и сэкономить (билет в кассе перед концертом будет стоить дороже — до 30 процентов).
Какие концерты попадают в абонементную программу?
У нас есть концерты для детей и для всей семьи. Есть программы для школьников и для пожилых людей — они начинаются днем. Есть те, которые мы позиционируем для слушателей от десяти до 100 лет.
Палитра жанров не может быть бесконечно широкой, но основные жанры — от классической академической до современной музыки — представлены в афише. Когда вам предлагают более 160 концертных программ, мозг требует некой систематизации. Поэтому массив из 42 абонементов мы раскладываем по направлениям и четко позиционируем, чтобы публика могла четко сориентироваться в этом море музыки.
Но различаются абонементы не только содержанием, но и по цене. И она у нас на любой кошелек. Где-то мы делаем ставку на всемирно известные имена, а где-то на программы. Если мы смотрим Steinway-вечера абонемента «Высшая лига» (абонемент В), то цена трех концертов — от 4650 рублей. Недешево. Но это не значит, что этой ценой вы будете отрезаны от фортепианного искусства. Потому что можно найти абонементы «Steinway-вечера: Эксперименты и сенсации» (абонемент № 20) и «Steinway-вечера: Золотая коллекция» (абонемент № 21), где будет звучать музыка, которую можно слушать в любом исполнении. Естественно, за качество мы отвечаем.
Видео: Свердловская филармония
Какую музыку я смогу услышать?
Мы представляем не только музыкальные программы. Все большей популярностью пользуется абонемент «Слово и музыка» (абонемент № 50), когда мы соединяем известное имя, хорошую литературную основу и музыку в исполнении наших и приглашенных коллективов. Юрий Стоянов и ансамбль Московской филармонии «Мадригал» представят «Дон Кихота». В программе Сергея Никоненко прозвучат стихи и песни на стихи Сергея Есенина. Даниил Спиваковский и Уральский молодежный симфонический оркестр представят гоголевскую «Ночь перед Рождеством» и музыку Римского-Корсакова.
Мы долго вынашивали идею абонемента, где важна не только фигура исполнителя, но и музыкальный инструмент. И понимали, что без замечательных раритетных скрипок не обойтись. Так появились «Три великих скрипки» (абонемент № 2). Драгоценные инструменты Страдивари и Гварнери зазвучат в руках нашей Алены Баевой и Саяки Седжи, одной из самых ангажированных скрипачек мира. А откроет серию концертов исполнитель, который впервые покажется перед нашей публикой, — Антон Сороков и скрипка Гварнери, изготовленная в 1741 году и являющаяся собственностью Национального банка Австрии. И услышать дыхание веков — это половина успеха. Потому что каждая скрипка неповторима, какая-то поет, какая-то рыдает.
Видео: Свердловская филармония
Есть у нас и просветительские абонементы. Больше пяти сезонов мы работаем с Артемом Ваграфтиком. Музыкальный журналист в диалоге с нашим органистом Тарасом Багинцом исследуют наследие веков и поделятся с публикой неожиданными наблюдениями и открытиями (абонемент № 41). «Известное и неизвестное от Артема Варгафтика» (абонемент № 8) — это коллизии в жизни композиторов, исторические переплетения, часто музыкальный детектив. Когда звучит не просто рассказ о композиторе Бородине, но и о симфониях, которые написал великий химик.
Какие концерты можно назвать ключевыми?
Главное достояние Свердловской филармонии — наши симфонические коллективы. Уральский филармонический оркестр — коллектив с более чем 80-летней историей является брендом Свердловской области, достойно представляет Россию, выступая в крупнейших концертных залах мира. И конечно, в нашей линейке абонементов приоритетное значение имеют симфонические программы. И здесь немало интересного. В первую очередь это программы главного дирижера Дмитрия Лисса (абонемент № 1): прозвучат произведения, которые ранее не исполнялись в России.
За пульт оркестров нашей филармонии встанут приглашенные дирижеры — замечательные музыканты Александр Лазарев, Алексей Богорад и Димитрис Ботинис. Абонементы «Метаморфозы оркестра» (абонемент № 3) и «Легенды» (абонемент «Высшая лига») должен показать, что происходит с коллективом, когда за его пульт встает другой дирижер. Манера, энергетика, посыл человека, который стоит за пультом, совсем иначе мобилизуют и раскрывают музыкантов. Это очень интересные эксперименты, потому что произведения начинают звучать иначе.
Уральский академический филармонический оркестр Художественный руководитель и главный дирижер — Дмитрий Лисс
Наш молодежный оркестр очень любит играть премьеры. Учитывая его статус — филармонической академии — главный приглашенный дирижер и педагог Александр Рудин предлагает музыкальный цикл, где в каждой программе его фирменного абонемента будут исполнены произведения, впервые звучащие в Екатеринбурге (абонемент № 11). Это партитуры, которые предоставила вдова композитора Эдисона Денисова, «Хвалебный гимн» Мендельсона. «Концерт для пяти» Респиги. Это новинки, которые заинтересуют меломанов.
Нельзя пропустить и концерт в рамках абонемента «Высшая лига» и фестиваля «Евразия»: впервые за 30 лет Михаил Плетнев согласился исполнить Первый концерт Чайковского в качестве солиста.
Если говорить о событиях… Одним из них будет исполнение оратории Гайдна «Времена года» (абонемент № 5). Это монументальная программа для хора с оркестром (то, чего наша публика до возникновения хора была лишена). Сейчас мы можем слышать этот шедевр — свыше 170 человек на сцене, мощь звучания, которую раньше мы слышали только в записи.
Естественно, мы не обошли тему 250-летия с дня рождения Бетховена. Один из четырех величайших симфонистов мира, наряду с Брамсом, Чайковским и Шостаковичем. Юбилей отмечается в конце 2020 года. И мы представим панораму его творчества во многих абонементах. Есть фирменный абонемент-монография — «Время Бетховена» (абонемент № 55), есть таинственный Бетховен (абонемент № 8) — музыкальный дайджест, на который можно прийти всей семьей. А посетители«Высшей лиги» услышат Бетховена в исполнении пианиста Андрея Коробейникова: сложные и редко звучащие «Тридцать три вариации на тему вальса Диабелли».
Есть ли абонементы, в которых звучит не только классика?
Например, для тех, кто любит джаз или рок…
Есть «Вечера джаза с Даниилом Крамером» (абонемент № 65). В этом году он решил представить программу Strings of Poland.«Весь этот jazz» (абонемент № 66) имеет интересные тематические направления. Например, «Джазовые портреты Майкла Джексона», что само по себе парадоксально, что вызывает поначалу недоумение, недоверие а потом интерес. Все что касается этники и близких к ней жанров — она то появляется в нашей афише, то пропадает, потому что сложно найти формат, который бы соответствовал нашему филармоническому залу и ожиданиям публики. Но кажется, получился удачный музыкальный коллаж в абонементе «Национальная коллекция» (абонемент № 61).
Видео: Subtilu-Z
Куда пойти с детьми?
Во главу угла мы ставим симфонический оркестр — нас волнует публика завтрашнего дня. Стараемся показать палитру жанров. Но начинаем, все-таки, с оркестра и «Музыкальной азбуки» (абонемент № 101). Рассказываем о волшебном неизведанном мире, в котором много героев: это инструменты и музыканты, которые на них играют. Поэтому сначала «Оркестр рассказывает сказки», потом говорим об «Ударных голосах», затем о «Трубе и скрипке в органном королевстве»… Чтобы в большой мир музыки ребята «входили» постепенно.
Видео: Свердловская филармония
С теми, кто постарше, изучаем «Музыкальную энциклопедию» (абонемент № 102): знакомимся с музыкальным календарем, улыбаемся с оркестром в апреле, представляем блестящие медные и певучие деревянные духовые инструменты. Интересен и «Путеводитель по оркестру» (абонемент № 103) для любителей музыки от десяти до 100 лет. Здесь и LEGO-оркестр, в котором молекулы и атомы (инструменты и музыканты) соединяются и получается музыка. «Оркестр-суперзвезда» — это программа, в которой мы показываем всю музыкальную палитру — от классики до культовой музыки кино: ария Тореадора из оперы «Кармен», дуэт Марии и Тони из «Вестсайдской истории», музыка из «Властелина колец» и «Звездных войн»… И все это звучит в филармоническом зале. Мы не хотим перегружать ни детей, ни взрослых. Но делаем все, чтобы дети (и самое главное, родители) понимали, зачем они должны прийти к нам еще и еще.
Познакомиться с абонементной программой и выбрать музыку для себя можно на сайте Свердловской филармонии.