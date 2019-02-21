Скульптуры «Екатеринбург Арены» приодели к матчу с «Зенитом»

Первый матч 2019 года футбольный клуб «Урал» проведет 2 марта. На «Екатеринбург Арене» в 13:30 начнется матч с питерским «Зенитом». Чтобы заявить о старте весенне-футбольного сезона, исторические скульптуры на фасаде стадиона, сохраненные в ходе реконструкции, украсили оранжево-черными шарфами. Фирменная атрибутика впервые появилась на арене в 2012 года, и исчезала на время проведения строительных работ на объекте перед ЧМ-2018.

В преддверии матча на «Екатеринбург Арене», когда в Екатеринбурге еще лежит снег и температура воздуха не поднимается выше нуля, специалисты стадиона проводят масштабные работы по подготовке газона.