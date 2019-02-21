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Скульптуры «Екатеринбург Арены» приодели к матчу с «Зенитом»

15:24, 21 Февраль 2019
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Фото: fc-ural.ru
Газон стадиона готовят к первой игре весны: поливают, аэрируют, подсевают, подкармливают и подсвечивают.

Первый матч 2019 года футбольный клуб «Урал» проведет 2 марта. На «Екатеринбург Арене» в 13:30 начнется матч с питерским «Зенитом». Чтобы заявить о старте весенне-футбольного сезона, исторические скульптуры на фасаде стадиона, сохраненные в ходе реконструкции, украсили оранжево-черными шарфами. Фирменная атрибутика впервые появилась на арене в 2012 года, и исчезала на время проведения строительных работ на объекте перед ЧМ-2018.

В преддверии матча на «Екатеринбург Арене», когда в Екатеринбурге еще лежит снег и температура воздуха не поднимается выше нуля, специалисты стадиона проводят масштабные работы по подготовке газона.

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Как сообщает пресс-служба ФК «Урал», «регулярно производится полив газона и аэрация, а также подсев и подкорм удобрениями, когда с газоном не производится никаких агрономических мероприятий, то газон закрыт спецпокрытием и в круглосуточном режиме работает система подсветки». Подготовка поля ведется вне зависимости от погодных условий. Со стадиона уже вывезено 3500 кубометра снега, до конца необходимо очистить арену еще от пяти тысяч кубометров.

ФК «Урал» занимает девятое место в чемпионате России. Его соперник «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. За полторы недели до матча реализовано уже более 10 тысяч билетов на эту встречу.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, ФК "Урал", ФК "Зенит", футбол, Екатеринбург Арена, стадион
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