Нетиевский вступился за любительские театры в Госдуме

Стэмы- это любительские театры , но именно через них можно увлечь молодежь в разных уголках нашей страны творчеством. Для этого потребуются специалисты. Предстоит огромный пласт работы. Начать нужно с обучения лидеров и руководителей творческих коллективов в регионах и предоставления пространства для реализации потенциала.

Сергей Нетиевский, шоумен