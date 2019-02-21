Нетиевский вступился за любительские театры в Госдуме
10:45, 21 Февраль 2019
Артист высказал свои предложения на Совете по культуре молодежного парламента.
Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский впервые выступил на Совете по культуре молодежного парламента в Госдуме — как он и заявлял ранее, его спич был посвящен поддержке любительских театров в России. Об этом Нетиевский написал на своей странице в Facebook.
Детская травма
Почему девушку из детдома не взяли работать в банк, можно ли победить на ринге «домашних» детей
Стэмы- это любительские театры, но именно через них можно увлечь молодежь в разных уголках нашей страны творчеством. Для этого потребуются специалисты. Предстоит огромный пласт работы. Начать нужно с обучения лидеров и руководителей творческих коллективов в регионах и предоставления пространства для реализации потенциала.
Артист призывает неравнодушных к театру людей написать ему в личку и высказать пожелания и предложения, которые помогут развить любительский театр.
Новое и интересное
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
МРТ. Женское здоровье
Новое лицо Екатеринбурга
Главные проекты, которые ассоциируются с городом. Места, люди, команды и события.