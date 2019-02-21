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Кольцово вошел в рейтинг самых романтичных аэропортов мира

09:48, 21 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Воздушная гавань в Екатеринбурге готова предоставить 15 минут в Kiss& Fly зоне.

Кольцово попал в рейтинг самых романтичных аэропортов в мире по мнению пассажиров. Воздушные гавани оценивали по количеству отведенного времени для прощаний и приветствий в Kiss& Fly зоне. Лидерами рейтинга стали аэропорты Гонконга и Токио. В них путешественники могут не платить за сантименты в течение получаса, выяснили аналитики momondo. На десять минут меньше может предложить воздушная гавань в Афинах — 20 минут после въезда.

Екатеринбургский Кольцово, как и аэропорты Москвы, Красноярска, Новосибирска, Рима и Лос-Анджелеса, готовы отвести пассажирам на прощание или встречу 15 минут. Следующие по списку — Сингапур, Париж, Франкфурт и Лиссабон. В аэропортах этих городов у провожающих есть 10 минут на объятия. Воздушная гавань Варшавы дает на это семь минут, а Цюриха — всего лишь пять.

В аэропортах Нью-Йорка и Сан-Франциско Kiss& Fly зоны расположены далеко от терминала. Доехать до них можно за десять минут, зато платить не нужно совсем. Похожие условия в петербургском Пулково, где водители могут ждать путешественников на специальной парковке вне территории терминалов. Однако здесь нет бесплатного трансфера, и провожающим и встречающим все равно приходится заезжать в платную зону.

Наименее романтичными оказались аэропорты Вены, Дублина и Мадрида, где нет бесплатного периода парковки или пребывания в Kiss& Fly зоне.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, пассажиры, транспорт, Кольцово, аэропорт, Свердловская область , Екатеринбург
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