«Как приручить дракона». И отпустить его на свободу
19:00, 21 Февраль 2019
ЕТВ рассказывает, как завершилась трилогия о приключениях Иккинга и дракона Беззубика с острова Олух.
В 2010 году DreamWorks показала фэнтези о 15-летнем мальчике Иккинге и его драконе Беззубике, которого тот подобрал в лесу. История о дружбе человека и дракона умилила весь мир, а вышедшее спустя четыре года продолжение закрепило успех. И вот в 2019 году выходит последняя полнометражная часть трилогии — с бесхитростным названием «Как приручить дракона-3». И да, именно так и надо заканчивать успешные и кассовые франшизы.
Зрителей интриговали как могли — в трейлере появились: белая Фурия (дневная!), новый опаснейший противник (человек), фраза «Я отберу у тебя все, что тебе дорого!», погони на драконах, массовые драки… И все это, конечно, будет. Но мы же знаем, что эта история — о Иккинге и Беззубике, а не о туманном будущем, в котором люди и драконы будут жить душа в душу.
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Фото: кадр из мультфильма «Как приручить дракона»
В первой части Иккинг обрел друга. Сын вождя Стоика, он с самого детства мало походил на отца (как физически, так и по характеру). Мальчика не сильно интересовали сражения, охота на драконов и другие «мужские» развлечения. И да, это отделяло его от сверстников, делало невероятно одиноким. Внезапная встреча с Ночной Фурией, драконом Беззубиком, полностью изменила жизнь не только мальчика, но и всей деревни, когда он смог доказать отцу, что с драконами можно дружить.
Вторая часть была посвящена воссоединению семьи Иккинга. После событий первого фильма прошло пять лет, за это время мальчик превратился в мужчину, стал практически одним целым со своим драконом — и смог отправиться в большое путешествие. Зрители, смахивая слезы, узнали, что мать Иккинга жива, что она и его отец все еще любят друг друга, но семейной идиллии помешал очередной злодей. А Беззубик невольно стал причиной трагедии, из-за чего всем действующим лицам пришлось познакомиться с великим и могучим чувством вины.
Кстати, о чувствах. Повзрослевший Иккинг с большой нежностью относится к своей подруге Астрид, но пока его все еще больше занимают приключения, в которые он может ввязаться с Беззубиком. Впрочем, Астрид его в этом поддерживает и суется в любое пекло из природного любопытства и бесстрашия.
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Фото: кадр из мультфильма «Как приручить дракона»
Темой последней части трилогии становится взросление. Тот момент, когда молодой человек (и молодой дракон) отделяется/сепарируется от родителей и образует свою семью. Да, прощание может растягиваться на долгие-долгие годы, но оно неизбежно — как часть большой любви. Эта мысль вкладывается в уста Стоика, погибшего во второй части отца Иккинга.
Как это часто бывает, история в третьей части «Как приручить дракона» разветвляется на несколько планов, но все они в конечном итоге образуют единое высказывание. Очень логичное в развитии персонажей, которых мы знаем уже девять лет.
Слаженная команда из друзей-одногодок освобождает драконов из лап драконоловов, амуниция — совершенна, навыки и действия филигранны. Конечно, в этой ситуации появляется новый и очень сильный враг. Такой, о котором бесхитростные вчерашние подростки, и подумать не могли. И для победы нужно будет не только собраться с силами и объединиться (с этим вообще проблем нет), но и разрешить борьбу внутри себя.
Потому что задуманный как ловушка роман Беззубика с Дневной Фурией приводит к непредсказуемым последствиям — дракон остро нуждается в том, чтобы оставить Иккинга, людей и улететь туда, где можно будет свить собственное гнездо. Параллельно с этим в жизни самого Иккинга встает вопрос о женитьбе на Астрид.
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Фото: кадр из мультфильма «Как приручить дракона»
В конечном итоге,
все рыдают решение именно этого вопроса — о сепарации и собственном пути — становится центральной идеей третьей части «Как приручить дракона». Грустно, больно, печально — и все это вместе и зрителям тоже. Но финал, который, впрочем, не оставляет никакого пространства для продолжения франшизы (и это хорошо!), заставит утереть слезы и полностью прочувствовать, что такое дружба. И никаких ограничений у нее нет.
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