«Как приручить дракона». И отпустить его на свободу

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Вторая часть была посвящена воссоединению семьи Иккинга. После событий первого фильма прошло пять лет , за это время мальчик превратился в мужчину , стал практически одним целым со своим драконом — и смог отправиться в большое путешествие. Зрители , смахивая слезы , узнали , что мать Иккинга жива , что она и его отец все еще любят друг друга , но семейной идиллии помешал очередной злодей. А Беззубик невольно стал причиной трагедии , из-за чего всем действующим лицам пришлось познакомиться с великим и могучим чувством вины.





Кстати , о чувствах. Повзрослевший Иккинг с большой нежностью относится к своей подруге Астрид , но пока его все еще больше занимают приключения , в которые он может ввязаться с Беззубиком. Впрочем , Астрид его в этом поддерживает и суется в любое пекло из природного любопытства и бесстрашия.

В первой части Иккинг обрел друга. Сын вождя Стоикаон с самого детства мало походил на отцакак физическитак и по характеру). Мальчика не сильно интересовали сраженияохота на драконов и другиемужские» развлечения. И даэто отделяло его от сверстниковделало невероятно одиноким. Внезапная встреча с Ночной Фуриейдраконом Беззубикомполностью изменила жизнь не только мальчикано и всей деревникогда он смог доказать отцучто с драконами можно дружить.