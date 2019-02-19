Жители Екатеринбурга хотят, чтобы «Оскар» дали «Богемской Рапсодии»
15:19, 19 Февраль 2019
Биографический фильм о группе Queen стал самым популярным среди уральцев.
Аналитики КиноПоиска составили список номинантов на «Оскар», популярных у жителей Екатеринбурга. Лучшим фильмом года в столице Урала признают «Богемскую Рапсодию». А лучшим актером — исполнителя главной роли Рами Малека. На звание лучшей актрисы претендовала Леди Гага, но она уступила Мелиссе МакКарти из «Сможете ли вы меня простить?».
«Оскар» за лучшую режиссуру мог бы получить Йоргос Лантимос, снявший «Фаворитку». А предпочтение в категории анимационных фильмов жители Екатеринбурга отдали «Человеку пауку». Лучшим саундтреком уральцы признают «All the Stars» Кендрика Ламара и певицы SZA, прозвучавшаую в «Черной Пантере».
Вручение премии «Оскар» состоится в ночь с 24 на 25 февраля. ЕТВ следит за номинантами и пишет рецензии:
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