Служебная собака из аэропорта Кольцово переехала на Камчатку

Сотрудника кинологической службы аэропорта Кольцово собаку Ингу перевели на новое место работы. Лабрадор отправилась в аэропорт Петропавловска-Камчатского Елизово. Животное будет работать в соответствующем подразделении.

Полуторогодовалая Инга присоединилась к команде Кольцово год назад. Собака искала взрывчатые вещества, взрывные устройства, оружие и боеприпасы. На Камчатке ее функционал никак не изменится. Инга станет вторым четвероногим представителем команды кинологической службы аэропорта Петропавловска-Камчатского, добавили в пресс-службе Кольцово

