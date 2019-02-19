Служебная собака из аэропорта Кольцово переехала на Камчатку
14:51, 19 Февраль 2019
Лабрадор Инга, как и прежде, будет искать взрывчатку и оружие у пассажиров.
Сотрудника кинологической службы аэропорта Кольцово собаку Ингу перевели на новое место работы. Лабрадор отправилась в аэропорт Петропавловска-Камчатского Елизово. Животное будет работать в соответствующем подразделении.
Полуторогодовалая Инга присоединилась к команде Кольцово год назад. Собака искала взрывчатые вещества, взрывные устройства, оружие и боеприпасы. На Камчатке ее функционал никак не изменится. Инга станет вторым четвероногим представителем команды кинологической службы аэропорта Петропавловска-Камчатского, добавили в пресс-службе Кольцово
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