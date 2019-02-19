Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Служебная собака из аэропорта Кольцово переехала на Камчатку

14:51, 19 Февраль 2019
52494459_2264004463650491_137920835917709312_n.jpg
Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
Лабрадор Инга, как и прежде, будет искать взрывчатку и оружие у пассажиров.

Сотрудника кинологической службы аэропорта Кольцово собаку Ингу перевели на новое место работы. Лабрадор отправилась в аэропорт Петропавловска-Камчатского Елизово. Животное будет работать в соответствующем подразделении.

Полуторогодовалая Инга присоединилась к команде Кольцово год назад. Собака искала взрывчатые вещества, взрывные устройства, оружие и боеприпасы. На Камчатке ее функционал никак не изменится. Инга станет вторым четвероногим представителем команды кинологической службы аэропорта Петропавловска-Камчатского, добавили в пресс-службе Кольцово

Весенний приговор: ходить и пачкаться
Что ждет Екатеринбург и его жителей, когда снег начнет таять?
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Служебная собака из аэропорта Кольцово переехала на Камчатку»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Петропавловск-Камчатский, Екатеринбург, Кольцово, аэропорт, собака
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Операция «Звуковой удар»: изучаем воздействие шума на горожан
Городские истории
Операция «Звуковой удар»: изучаем воздействие шума на горожан
В очередной серии урбанистического эпоса сталкер Выживший исследует места, где человеческое ухо терзают невидимые глазу волны.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
25 февраля в 12:30
С Иван Абрамов
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
20 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.