Роскосмос поздравил с днем рождения Сергея Прокопьева

В августе 2012 года Сергею Прокопьеву присвоили квалификацию «космонавт-испытатель». Свой первый полет он совершил с 6 июня по 20 декабря 2018 года на корабле «Союз МС-09». О путешествии космонавт рассказывал в соцсетях.

Так, за полгода екатеринбуржец совершил два выхода в открытый космос, сыграл на орбите в теннис, отпраздновал Хэллоуин и проголосовал за имя аэропорта Кольцово. Также во время полета на борту произошла утечка воздуха, но дыру быстро нашли с помощью специального прибора. Если бы пробоину в два миллиметра не обнаружили, она «съела» бы весь воздух на корабле за 18 дней.