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Роскосмос поздравил с днем рождения Сергея Прокопьева

13:50, 19 Февраль 2019
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Фото: группа Сергея Прокопьева / vk.com
Екатеринбургский космонавт вернулся на Землю в конце 2018 года.

Роскосмос поздравил с днем рождения екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева. «Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, земного счастья и новых успехов в космической карьере», — написала госкорпорация в группе «Вконтакте».

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В августе 2012 года Сергею Прокопьеву присвоили квалификацию «космонавт-испытатель». Свой первый полет он совершил с 6 июня по 20 декабря 2018 года на корабле «Союз МС-09». О путешествии космонавт рассказывал в соцсетях.

Так, за полгода екатеринбуржец совершил два выхода в открытый космос, сыграл на орбите в теннис, отпраздновал Хэллоуин и проголосовал за имя аэропорта Кольцово. Также во время полета на борту произошла утечка воздуха, но дыру быстро нашли с помощью специального прибора. Если бы пробоину в два миллиметра не обнаружили, она «съела» бы весь воздух на корабле за 18 дней.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, космонавт, Роскосмос, праздник, космос, Сергей Прокопьев
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