Первый раз: «Автомобилист» выиграл Восточную конференцию
08:56, 19 Февраль 2019
Екатеринбургская команда одолела «Нефтехимик» на своем льду.
Хоккеисты «Автомобилиста» накануне, 18 февраля, обыграли «Нефтехимик» со счетом 5:3 и тем самым впервые в истории выиграли Восточную конференцию КХЛ.
Первый игровой период екатеринбуржцы начали активно — уже на третьей минуты Анатолий Голышев забросил первую шайбу в ворота соперника, позже отличились Георгий Белоусов и Стефан Да Коста. «Нефтехимик» отыграл в первом периоде только одну шайбу, но во втором удача повернулась к гостям, и они сократили отставание до минимума, забив дважды.
Первый игровой период екатеринбуржцы начали активно — уже на третьей минуты Анатолий Голышев забросил первую шайбу в ворота соперника, позже отличились Георгий Белоусов и Стефан Да Коста. «Нефтехимик» отыграл в первом периоде только одну шайбу, но во втором удача повернулась к гостям, и они сократили отставание до минимума, забив дважды.
К концу второго периода екатеринбуржцы забили еще один раз, а в третьем периоде Голышев оформил дубль и вывел команду вперед. Эта и предыдущая победа над «Барысом» сделали екатеринбуржцев победителями Восточной конференции.
На прошлой неделе ХК «Автомобилист» досрочно взял дивизион Харламова. 26 февраля ожидается первая игра за Кубок Гагарина.
На прошлой неделе ХК «Автомобилист» досрочно взял дивизион Харламова. 26 февраля ожидается первая игра за Кубок Гагарина.
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