Первый раз: «Автомобилист» выиграл Восточную конференцию

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, а в третьем периоде Голышев оформил дубль и вывел команду вперед. Эта и предыдущая победа над « Барысом» сделали екатеринбуржцев победителями Восточной конференции.



На прошлой неделе ХК « Автомобилист» досрочно





К концу второго периода екатеринбуржцы забили еще один раза в третьем периоде Голышев оформил дубль и вывел команду вперед. Эта и предыдущая победа надБарысом» сделали екатеринбуржцев победителями Восточной конференции.На прошлой неделе ХКАвтомобилист» досрочно взял дивизион Харламова. 26 февраля ожидается первая игра за Кубок Гагарина.

ХоккеистыАвтомобилиста» накануне18 февраляобыгралиНефтехимик» со счетом 5:3 и тем самым впервые в истории выиграли Восточную конференцию КХЛ.Первый игровой период екатеринбуржцы начали активно — уже на третьей минуты Анатолий Голышев забросил первую шайбу в ворота соперникапозже отличились Георгий Белоусов и Стефан Да Коста.Нефтехимик» отыграл в первом периоде только одну шайбуно во втором удача повернулась к гостями они сократили отставание до минимумазабив дважды.