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Первый раз: «Автомобилист» выиграл Восточную конференцию

08:56, 19 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Екатеринбургская команда одолела «Нефтехимик» на своем льду.
Хоккеисты «Автомобилиста» накануне, 18 февраля, обыграли «Нефтехимик» со счетом 5:3 и тем самым впервые в истории выиграли Восточную конференцию КХЛ.

Первый игровой период екатеринбуржцы начали активно — уже на третьей минуты Анатолий Голышев забросил первую шайбу в ворота соперника, позже отличились Георгий Белоусов и Стефан Да Коста. «Нефтехимик» отыграл в первом периоде только одну шайбу, но во втором удача повернулась к гостям, и они сократили отставание до минимума, забив дважды.

К концу второго периода екатеринбуржцы забили еще один раз, а в третьем периоде Голышев оформил дубль и вывел команду вперед. Эта и предыдущая победа над «Барысом» сделали екатеринбуржцев победителями Восточной конференции.

На прошлой неделе ХК «Автомобилист» досрочно взял дивизион Харламова. 26 февраля ожидается первая игра за Кубок Гагарина.


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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, ХК Автомобилист, хоккей, Екатеринбург
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