«Екатеринбург Арена» поборется за звание лучшего стадиона в мире

Стадион «Екатеринбург Арена», который построили специально к ЧМ по футболу 2018, поборется за звание лучшего в мире. В прошлом году победителем конкурса Stadium of the year стала отремонтированная московская площадка «Лужники».

Чтобы принять участие в текущем состязании, стадион должен быть открыт в 2018 году. Кроме того, организаторы конкурса оговаривают вместимость объекта — не менее десяти тысяч человек.