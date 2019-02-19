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«Екатеринбург Арена» поборется за звание лучшего стадиона в мире

12:47, 19 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
За победителя конкурса можно проголосовать онлайн.

Стадион «Екатеринбург Арена», который построили специально к ЧМ по футболу 2018, поборется за звание лучшего в мире. В прошлом году победителем конкурса Stadium of the year стала отремонтированная московская площадка «Лужники».

Чтобы принять участие в текущем состязании, стадион должен быть открыт в 2018 году. Кроме того, организаторы конкурса оговаривают вместимость объекта — не менее десяти тысяч человек.

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Всего в конкурсе 2019 года участвуют 27 стадионов из 11 стран мира. Помимо Екатеринбурга на Stadium of the year 2018 заявились Саранск, Ростов-на-Дону, Самара, Калининград, Нижний Новгород и Волгоград.

Сейчас идет голосование на сайте Stadium of the year, согласно которому любой желающий может выбрать пять лучших стадионов и расположить их в порядке убывания, поставив от пяти звездочек до одной. Голосование продлится до 4 марта. Затем международное жюри архитекторов и дизайнеров решит, какой спортивный объект лучше всех.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Фром май харт, Екатеринбург, Екатеринбург Арена, стадион, конкурс, ЧМ по футболу
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