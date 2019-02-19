Ирина Антоненко родилась 1 сентября 1991 года в Свердловске в семье полицейских, а через несколько дней город переименовали в Екатеринбург. Будущая «Мисс Россия» росла в 32-м военном городке, поэтому запомнила лишь родной район. В 2009 году уезжала из Екатеринбурга главной красавицей, а в Москве Ирина стала самой-самой во всей стране.

Модельная карьера интересовала Антоненко постольку-поскольку, ведь с детства она мечтала стать актрисой. И к этому пришла: получила профильное образование, вскоре снялась в триллере Тимура Бекмамбетова «Фантом». А недавно Ирина Антоненко приехала в Екатеринбург с премьерой картины «Отрыв» — о компании друзей, которая поднимается на фуникулере, чтобы встретить новогоднюю ночь на вершине Эльбруса, но застревает над пропастью. ЕТВ поговорил с Антоненко, которая теперь живет в Беверли-Хиллз, о премьере, друзьях в кино, любимом месте на Земле и красоте.