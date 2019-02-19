Блиц лиц. Ирина Антоненко — о съемках в «Отрыве» и роли мечты
Ирина Антоненко родилась 1 сентября 1991 года в Свердловске в семье полицейских, а через несколько дней город переименовали в Екатеринбург. Будущая «Мисс Россия» росла в 32-м военном городке, поэтому запомнила лишь родной район. В 2009 году уезжала из Екатеринбурга главной красавицей, а в Москве Ирина стала самой-самой во всей стране.
Модельная карьера интересовала Антоненко постольку-поскольку, ведь с детства она мечтала стать актрисой. И к этому пришла: получила профильное образование, вскоре снялась в триллере Тимура Бекмамбетова «Фантом». А недавно Ирина Антоненко приехала в Екатеринбург с премьерой картины «Отрыв» — о компании друзей, которая поднимается на фуникулере, чтобы встретить новогоднюю ночь на вершине Эльбруса, но застревает над пропастью. ЕТВ поговорил с Антоненко, которая теперь живет в Беверли-Хиллз, о премьере, друзьях в кино, любимом месте на Земле и красоте.
А зачем вообще люди ходят в кино? Чтобы получить какие-то эмоции, острые ощущения. Если хотите пощекотать нервы — вам на наше кино. Если хотите о чем-то задуматься — вам на наше кино. Если хотите хорошо провести время — тоже идите на «Отрыв». В нашей картине много эмоций, причем самых разных — от ужаса до смеха.
Я первой покинула Эльбрус, но не из-за каких-то страхов. Просто очень сильно заболела и ходила с температурой. У меня был выходной день, и я очень хотела подняться наверх. Но меня все-таки отправили домой… Обещала себе вернуться!
Фото: страница Ирины Антоненко в Facebook
Не совсем понимаю, о чем речь. Я сразу представляю канатную дорогу из нашего фильма, на которой мы застряли. Вряд ли это быстрый транспорт (смеется). Если серьезно, то не знаю, насколько это рационально с финансовой точки зрения. Но наземный транспорт точно круче подземного — как минимум, своими видами. Тем более, если я правильно понимаю термин «канатная дорога», то в России такое есть только на курортах. Это безумно красиво и удобно. В метро холодно, серо, скучно и страшно.
На съемках «Отрыва» у нас работал буфет. Мое внутреннее переживание было так сильно, что я туда приходила и ела вафли. В какой-то момент поймала себя на мысли, что питалась ими только я: буквально загребала огромную тарелку. Самое удивительное, что у меня не было «плюс пять килограммов». Вообще, человек либо не нервничает и не ест, либо наоборот. У меня случаются оба состояния.
Такого уже нет. Возможно, только в Екатеринбурге. Например, когда я была в Ростове с премьерой, никто и знал, что я выигрывала какие-то конкурсы. Они все воспринимали меня как актрису. Почему-то журналисты делают заголовки: «„Мисс Россия“ снялась в очередном кино…» Ну, камон, ребята, не «Мисс Россия», а Ирина Антоненко, у которой есть актерское образование. Я снялась в кино не как «Мисс Россия», а как актриса!
Я очень хочу поработать с Финчером (Дэвид Финчер — американский режиссер; снял фильмы «Бойцовский клуб», «Девушка с татуировкой дракона», «Загадочная история Бенджамина Баттона» — прим. ЕТВ).
Я безумно люблю всех артистов, мне с каждым из них интересно. Но отметила бы Александра Никитина и Ивана Колесникова из проекта, который мы снимали для Первого канала. Это удивительные люди, которые научили меня самоиронии и чувству юмора.
Если раньше на какие-то вещи могла обижаться, то теперь понимаю, что такое сарказм. И активно использую в жизни. Я ребятам очень благодарна, хотя они еще вряд ли это знают (смеется).
Фото: страница Ирины Антоненко в Facebook
А я уже пишу! Но мне интересны не только книги. Недавно записала первую песню. Не потому, что считаю себя певицей… Я просто очень сильно люблю музыку. Не знаю, когда выпущу [песню], но она практически готова. Еще предстоит подумать на тему клипа.
«Почему вы решили стать актрисой?»
Когда ты красив, внутри нужно быть очень сильным человеком, чтобы не сломаться. Ты всю жизнь кому-то что-то доказываешь… В каком-то случае должен работать больше, чем остальные.
Конкурсы красоты помогают воспитывать в себе сильного человека. Модельный опыт научил меня разговаривать с людьми, давать интервью, фотосессии. Многие артисты прекрасно работают в кадре, но, допустим, на интервью немного по-другому себя ощущают, как-то некомфортно. А у меня после модельной истории эти качества остались.
Когда серьезные режиссеры говорят, что я очень талантлива в плане профессии. Для меня примитив «ты красивая» мало что значит. Это не то, к чему я стремлюсь.
Видео: ЕТВ