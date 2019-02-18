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В Екатеринбурге появилась уменьшенная копия первого вокзала

11:57, 18 Февраль 2019
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Фото: Facebook Дмитрия Фатхиева-Долохова
Дмитрий Фатхиев-Долохов разработал значки для Музея истории, науки и техники Свердловской железной дороги.

Екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов выпустил новую серию значков для Музея истории, науки и техники Свердловской железной дороги и РЖД. Он представил уменьшенную копию первого екатеринбургского вокзала, который действует до сих пор, а также два знаковых паровоза ВП4-1425, O& K № 12350 и тепловоз ТУ2-236 «Юный уралец». Свои работы он показал друзьям в Facebook. Значки уже можно найти в Музее истории СвЖД на Вокзальной, 14.

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Напомним, последний раз Дмитрий Фатхиев-Долохов выполнял заказ Центра авангарда на Шаболовке. Он сделал для москвичей пины с Шуховской башней. В декабре екатеринбургский дизайнер увековечил самолеты «Уральских авиалиний» и главные атрибуты путешественника: паспорт и чемодан.

Фото в тексте: Facebook Дмитрия Фатхиева-Долохова

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, сувениры, значки, поезд, Вокзал , Екатеринбург, Дмитрий Фатхиев-Долохов
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