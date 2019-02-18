В Екатеринбурге появилась уменьшенная копия первого вокзала

Екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов выпустил новую серию значков для Музея истории, науки и техники Свердловской железной дороги и РЖД. Он представил уменьшенную копию первого екатеринбургского вокзала, который действует до сих пор, а также два знаковых паровоза ВП4-1425, O& K № 12350 и тепловоз ТУ2-236 «Юный уралец». Свои работы он показал друзьям в Facebook. Значки уже можно найти в Музее истории СвЖД на Вокзальной, 14.