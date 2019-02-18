«Динамо-Строитель» стал четвертым клубом Европы по индорхоккею
13:48, 18 Февраль 2019
Команда успешно съездила на турнир в Австрию.
Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» занял четвертое место в чемпионате по индорхоккею, который прошел в Австрии. На групповом этапе команда дважды сыграла вничью с белорусами и австрийцами. А также одержала победу над бельгийским «Расингом».
В полуфинале екатеринбургское «Динамо» проиграло будущему обладателю кубка чемпионов — шведскому Партилле (3:4) В матче за бронзу уральские хоккеисты уступили немецкому Гамбургу.
Лучшим бомбардиром турнира в екатреинбургской команде стал Дмитрий Азаров, сообщили в пресс-службе команды.
Следующий Кубок Европейских Чемпионов пройдет в феврале 2020 года. Россию на нем также представит действующий чемпион страны «Динамо-Строитель».
Следующий Кубок Европейских Чемпионов пройдет в феврале 2020 года. Россию на нем также представит действующий чемпион страны «Динамо-Строитель».
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