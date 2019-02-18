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«Динамо-Строитель» стал четвертым клубом Европы по индорхоккею

13:48, 18 Февраль 2019
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Фото: ХК «Динамо-Строитель»
Команда успешно съездила на турнир в Австрию.
Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» занял четвертое место в чемпионате по индорхоккею, который прошел в Австрии. На групповом этапе команда дважды сыграла вничью с белорусами и австрийцами. А также одержала победу над бельгийским «Расингом».

В полуфинале екатеринбургское «Динамо» проиграло будущему обладателю кубка чемпионов — шведскому Партилле (3:4) В матче за бронзу уральские хоккеисты уступили немецкому Гамбургу.

Лучшим бомбардиром турнира в екатреинбургской команде стал Дмитрий Азаров, сообщили в пресс-службе команды.
Следующий Кубок Европейских Чемпионов пройдет в феврале 2020 года. Россию на нем также представит действующий чемпион страны «Динамо-Строитель».
Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, чемпионат, индорхоккей, спорт, Екатеринбург
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