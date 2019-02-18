«Динамо-Строитель» стал четвертым клубом Европы по индорхоккею

Екатеринбургский клуб « Динамо-Строитель» занял четвертое место в чемпионате по индорхоккею , который прошел в Австрии. На групповом этапе команда дважды сыграла вничью с белорусами и австрийцами. А также одержала победу над бельгийским « Расингом».





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Лучшим бомбардиром турнира в екатреинбургской команде стал Дмитрий Азаров , сообщили в пресс-службе команды.

Следующий Кубок Европейских Чемпионов пройдет в феврале 2020 года. Россию на нем также представит действующий чемпион страны « Динамо-Строитель».

В полуфинале екатеринбургскоеДинамо» проиграло будущему обладателю кубка чемпионов — шведскому Партилле3:4) В матче за бронзу уральские хоккеисты уступили немецкому Гамбургу.