Баскетбольный УГМК набрал 100 очков в матче с «Енисеем»
19:07, 17 Февраль 2019
«Лисицы» продолжают сметать всех соперников на своем пути.
Действующий чемпион России УГМК без проблем разделался с красноярским «Енисеем» в Екатеринбурге. Встреча закончилась со счетом 100:57. Это 11-я набранная сотня УГМК в нынешнем российском сезоне.
Самыми результативными игроками встречи стали Бриттни Грайнер и Мария Вадеева, наколотившие 28 и 23 очка соответственно. Елена Беглова набрала 11 баллов. По подборам вне конкуренции оказалась Альба Торренс (9).
УГМК единолично возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги: подопечные Мигеля Мендеса выиграли все прошедшие матчи. Следующую встречу «лисицы» проведут в рамках Евролиги — 20 февраля екатеринбургская команда в гостях сыграет с бельгийским «Касторс Брэйн».
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