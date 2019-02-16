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На Шарташе зарыли в сугроб повелителя холода Олега Рязанова

12:51, 16 Февраль 2019
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Зимой Олега Резанова регулярно закапывают в снег
Фото: с официальной страницы Олега Резанова в фейсбуке.
Морж-экстремал начал тренировки перед прыжком с парашютом, который он хочет совершить в Арктике без верхней одежды.
В Екатеринбурге побывал морж-экстремал из Калининграда Олег Резанов, известный как «повелитель холода». На глазах у публики рекордсмена по выживанию в минусовых температурах раздели до трусов уложили на доску с гвоздями и зарыли в снег.
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В шарташском сугробе человек-морж пролежал чуть более пяти минут. Потом его раскопали и поведи к костру.

Известно, что моржеванием Олег Резанов начал заниматься 20 лет назад, когда восстанавливался после тяжелой травмы позвоночника. Именно тогда он понял, что закаливание помогает ему в реабилитации. А потом уже пошли мировые рекорды. Так, в 2017 году Резанов просидел в ледяной ванной 125 минут и 2 секунды, температура его тела упала до 30 градусов. В том же году он сумел своим телом нагреть воду с 8 до 12 градусов. А еще за 2 с половиной часа умудрился температурой тела высушить три абсолютно мокрые футболки.

Нынешнее лежание в сугробе кроме элемента шоу можно считать тренировкой. В ближайшем будущем Олег Резанов собирается прыгнуть в Арктике с парашютом.

«Буду прыгать с высоты четырех километров с открытым телом. С учетом ветра температура будет примерно минус 150 градусов», — заявил Олег Резанов журналистам.

Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Развлечения, Шарташ, холод, мороз
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