На Шарташе зарыли в сугроб повелителя холода Олега Рязанова

Известно, что моржеванием Олег Резанов начал заниматься 20 лет назад, когда восстанавливался после тяжелой травмы позвоночника. Именно тогда он понял, что закаливание помогает ему в реабилитации. А потом уже пошли мировые рекорды. Так, в 2017 году Резанов просидел в ледяной ванной 125 минут и 2 секунды, температура его тела упала до 30 градусов. В том же году он сумел своим телом нагреть воду с 8 до 12 градусов. А еще за 2 с половиной часа умудрился температурой тела высушить три абсолютно мокрые футболки.

Нынешнее лежание в сугробе кроме элемента шоу можно считать тренировкой. В ближайшем будущем Олег Резанов собирается прыгнуть в Арктике с парашютом.

«Буду прыгать с высоты четырех километров с открытым телом. С учетом ветра температура будет примерно минус 150 градусов», — заявил Олег Резанов журналистам.