Гости открыли счет на 13-й минуте. «Автомобилист» уступил «Ак Брасу»

«К сожалению, не удалось сегодня „Автомобилисту“ забить чемпиону. Гости открыли счет на 13-й минуте. В начале второго периода наша команда имела отличный шанс отыграться, когда „Ак Барс“ заработал два удаления подряд. Но шайба дважды попала в штангу. После уже „Автомобилист“ остался в меньшинстве, и казанцы удвоили преимущество. За 16 секунд до перерыва гости забросили третью шайбу. В третьем периоде екатеринбуржцы также не смогли сломить оборону казанцев», — говориться о матче на официальном сайте ХК «Автомобилист».