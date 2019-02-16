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Гости открыли счет на 13-й минуте. «Автомобилист» уступил «Ак Брасу»

11:05, 16 Февраль 2019
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Фото: ХК «Автомобилист»
Уральцы не смогли сломить оборону казанцев и проиграли: 0:3
Встреча уральцев с казанцами прошла в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это был юбилейный, 300-й по счету матч для вратаря «Автомобилиста» Якуба Коваржа. Однако «магия цифр» не помогла.

«К сожалению, не удалось сегодня Автомобилисту забить чемпиону. Гости открыли счет на 13-й минуте. В начале второго периода наша команда имела отличный шанс отыграться, когда Ак Барс заработал два удаления подряд. Но шайба дважды попала в штангу. После уже Автомобилист остался в меньшинстве, и казанцы удвоили преимущество. За 16 секунд до перерыва гости забросили третью шайбу. В третьем периоде екатеринбуржцы также не смогли сломить оборону казанцев», — говориться о матче на официальном сайте ХК «Автомобилист».

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В следующем матче 18 февраля «Автомобилист» встретиться на екатеринбургском льду с нижнекамским «Нефтехимиком».

Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Развлечения, ХК Автомобилист, хоккей
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