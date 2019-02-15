Топ-5 новостей недели. Шпагат Глацких и камбэк Краснознаменной группы
19:00, 15 Февраль 2019
От чего потряхивало Екатеринбург — в дайджесте ЕТВ.
Февраль потеплел к екатеринбуржцам, и теперь под ногами не весело похрустывает снег, а растекается грязная жижа — город все еще не слишком тщательно убирают. Но это не мешает уральцам предвкушать весну и с особенным смаком обсуждать новости, ведь на это, наконец-то, есть силы! Ну, а ЕТВ все записывает, записывает…и в конце недели выдает традиционную
трель подборку самых горячих инфоповодов недели.
В нашем коллаже спрятались пять главных событий прошедшей рабочей недели. Пробуйте отгадать (или вспомнить), а потом — смотрите расшифровку:
Жизнь после войны. Афган — зачем это было
ЕТВ встретился с ветеранами войны, которая закончилась 30 лет назад
Маленький джедай
Героем понедельника стал обычный горожанин Дмитрий Калинин. Он несколько лет (!) заваливал мэрию и ГИБДД просьбами-запросами-требованиями установить светофор на перекрестке Ленина — Толмачева. Ходить там весьма нервно, потому что машины едут и с той, и с другой стороны, а альтернативного пути пройтись по главной улице Екатеринбурга нет. Ну или хотя бы нарисовать «зебру».
В конце концов, чиновникам горадминистрации пришлось сдаться и согласиться найти деньги на столь необходимый переход.
Свердловские приставы списали долгов на 19 миллиардов
За 2018 год предприятия выплатили полмилиарда рублей работникам, которым задолжали.
Большая победа
Для хоккейного клуба «Автомобилист» неделя стала триумфальной — спортсмены впервые выиграли (да еще и досрочно) дивизион Харламова. Решающей стала победа над нижегородским «Торпедо». На территории от Татарстана до Китая лучше екатеринбуржцев в этом сезоне не играл никто.
Тени прошлого
Ольга Глацких, скандально прославившаяся после фразы о том, что «государство не просило вас рожать», завела аккаунт в Instagram. В своей первой публикации девушка решила открыть душу и снова попросила прощения у всех, кого обидела. С тех пор она также появилась в Facebook. А в реальной жизни у Глацких и так все в порядке — сегодня, 15 февраля, в Нижнем Тагиле начался турнир по гимнастике, который она и придумала.
Алита: киборг-атака Родригеса и Кэмерона
ЕТВ выяснил, удалось ли легендарным режиссерам удачно экранизировать мангу в стиле киберпанк.
Раздираемый противоречиями
На Плотинку может вернуться Краснознаменная группа. Просто остановитесь и вдумайтесь в это. Краснознаменная группа. Которую безуспешно пытаются вернуть активисты. Шесть лет подряд. ВЕРНЕТСЯ.
На самом деле, о Краснознаменной группе как бы невзначай упомянул мэр Александр Высокинский. Он уверен, что возвращение объединит горожан и отдаст дань подвигам уральцев в Великую Отечественную войну. Правда, сам же мэр в далеком 2013 году выступал «за» то, чтобы отправить объект на реконструкцию. В общем, не понять. Но Краснознаменная группа должна вернуться на Плотинку до конца 2019 года.
Идеи для подарка
Руководитель издательства TATLIN Эдуард Кубенский презентовал новый сувенир. И это — уменьшенная копия гроба Казимира Малевича. Настолько уменьшенная, что ее можно поставить на рабочий стол, чтобы любоваться ею и думать о вечном без отрыва от дедлайнов. Что ж, неплохая штука, особенно в преддверии гендерных праздников.
Пьянящая грудь. Свердловчанка пронесла мужу в колонию водку в лифчике
Так женщина поздравила супруга с Днем святого Валентина.
Вот и все! Хороших выходных!
Новое и интересное
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ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент