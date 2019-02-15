Топ-5 новостей недели. Шпагат Глацких и камбэк Краснознаменной группы

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трель





В нашем коллаже спрятались пять главных событий прошедшей рабочей недели. Пробуйте отгадать ( или вспомнить), а потом — смотрите расшифровку:

Февраль потеплел к екатеринбуржцами теперь под ногами не весело похрустывает снега растекается грязная жижа — город все еще не слишком тщательно убирают. Но это не мешает уральцам предвкушать весну и с особенным смаком обсуждать новостиведь на этонаконец-тоесть силы! Нуа ЕТВ все записываетзаписывает…и в конце недели выдает традиционнуюподборку самых горячих инфоповодов недели.