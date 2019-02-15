Афиша не для всех: восхищаемся балетом и смеемся над комедией

На встречу с екатеринбургскими «лисицами» в уральскую столицу приедет красноярский «Енисей». Матч в рамках Премьер-лиги пройдет в ближайшее воскресенье на арене ДИВСа. Болельщиков ждет жаркая схватка.

Напомним, последний раз БК УГМК сыграл в рамках ПЛ с московским МБА. Екатеринбурженки вспомнили, что такое агрессивная атака, и уже в середине матча оторвались от соперниц почти вдвое. В итоге встреча завершилась с перевесом в 37 очков в пользу «лисиц». Кроме того, в среду, 13 февраля, наши спортсменки одолели итальянскую «Фамилу» и обеспечили себе выход в плей-офф Евролиги.

Что: матч между БК УГМК и «Енисеем»

Где: ДИВС (Олимпийская набережная, 3)

Когда: 17 февраля в 17:00

Сколько: 50-200 рублей, билеты здесь