Афиша не для всех: восхищаемся балетом и смеемся над комедией
Красноярский баскетбол
Фото: БК УГМК / vk.com/informalsitebcummc
На встречу с екатеринбургскими «лисицами» в уральскую столицу приедет красноярский «Енисей». Матч в рамках Премьер-лиги пройдет в ближайшее воскресенье на арене ДИВСа. Болельщиков ждет жаркая схватка.
Напомним, последний раз БК УГМК сыграл в рамках ПЛ с московским МБА. Екатеринбурженки вспомнили, что такое агрессивная атака, и уже в середине матча оторвались от соперниц почти вдвое. В итоге встреча завершилась с перевесом в 37 очков в пользу «лисиц». Кроме того, в среду, 13 февраля, наши спортсменки одолели итальянскую «Фамилу» и обеспечили себе выход в плей-офф Евролиги.
Что:
матч между БК УГМК и «Енисеем»
Где: ДИВС (Олимпийская набережная, 3)
Когда: 17 февраля в 17:00
Сколько: 50-200 рублей, билеты здесь
Танцовщик с татуировками
Фото: vk.com/sergei.polunin
Артист балета Сергей Полунин и солисты ведущих театров Европы впервые представят в России совместный проект SACRE. В его основе — балет Стравинского «Весна священная».
Сергей Полунин имеет большой опыт. Он звезда королевского балета в Лондоне, победитель конкурса «Большой балет» на канале «Культура». Кроме того, артист принял участие в съемках клипа Take me to church, после которого о танцовщике с татуировками узнал весь мир. Затем в 2017–2018 годах он стал героем фильмов «Убийство в Восточном экспрессе», «Красный воробей», «Танцовщик».
Что: спектакль SACRE
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 17 февраля в 19:00
Сколько: 2500-8000 рублей, билеты тут
Любовная кадриль
Фото: afisha.yandex.ru
Герои курьезного спектакля «Кадриль» поругались со своими вторыми половинами и решили поменяться друг с другом. Как говорится, у соседа жена красивее. В итоге перетасовали свои семьи, а как вернуть на место, не знают. Что же случится с мужьями и женами, которые наворотили дел, зрители увидят в феврале.
Что: комедия «Кадриль»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 20 февраля в 19:00
Сколько: 1000-3800 рублей, билеты тут
Приключенческая эпопея
Фото: Семен Конев / tobol-film.ru
Фильм, снятый по роману Алексея Иванова «Тобол», выходит в России 21 февраля. Сюжет отсылает нас ко времени Петра I, когда офицер новой гвардии императора Иван Демарин влюбляется в Тобольске в Машу Ремезову. Но, к сожалению, времени для амурных дел нет. Герой участвует в экспедиции за золотом Яркенда. Петру I нужны средства для войны со шведами. Их крепость окружена полчищами воинствующих джунгар, помощи ждать неоткуда. Что происходит дальше, вы узнаете, если придете на фильм.
Вас ждут исторические декорации современного Тобольска, роскошные костюмы и захватывающие батальные сцены. На премьеру кинокартины приглашает Дом кино в Екатеринбурге.
Что:
премьера фильма «Тобол»
Где: Дом кино (ул. Луначарского, 137)
Когда: 21 февраля в 18:30
Сколько: около 200 рублей, билеты спрашивайте в кассе Дома кино или по телефону 350-06-93
Путешествие Рязанова
Фото: afisha.yandex.ru
В 1806 году путешественник Николай Рязанов отправился в Калифорнию, где встретился с Кончитой Аргуэльо, дочерью испанского коменданта Сан-Франциско. Влюбленные обручились, но потом Рязанову пришлось ехать в Аляску, а затем в Санкт-Петербург, чтобы получить разрешение на брак с католичкой. Но Николай Петрович не успел. По дороге он тяжело заболел и умер в 43 года в Красноярске. Отчаявшаяся возлюбленная не верила слухам и только спустя 35 лет узнала точные подробности смерти Рязанова. Кончита дала обет молчания и ушла в монастырь. Пара воссоединилась осенью 2000 года, когда шериф Монтерея, где был монастырь, в котором жила Кончита Аргуэльо, приехал в Красноярск с землей с ее могилы.
Вдохновившись душещипательной историей, поэт Андрей Вознесенский написал поэму «Авось». Позднее он создал либретто, после переработки которого появилась рок-опера «Юнона и Авось». В формате 4D ее покажут в Екатеринбурге.
Что:
рок-опера «Юнона и Авось»
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 22 февраля в 19:00
Сколько: 1500-3800 рублей, билеты по ссылке
Оголенные нервы
Фото: vk.com/motmusic
Матвей Мельников, известный под псевдонимом МОТ, растопит лед в сердцах екатеринбуржцев в конце февраля. Исполнитель увлекся хип-хопом еще в девятом классе, и увлечению не помешала ни учеба, ни танцы. В 2009 году МОТ попал в топ-40 участников конкурса «Битва за респект», а в 2011 выступал в Лужниках на Первом международном хип-хоп саммите. Пятый альбом «Наизнанку» музыкант презентовал на больших площадках Питера и Москвы. «17 песен. Мои 17 мгновений весны. Чувства обнаженные. Нервы оголенные», — говорит об альбоме Мельников. Эти песни уральцы смогут услышать вживую.
Что: концерт МОТ
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 22 февраля в 19:00
Сколько: от 1800 рублей, билеты здесь
Лирический шансон
Фото предоставлено организаторами
Баллады, плясовые песни, композиции с элементами хип-хопа — все эти слова про Сергея Трофимова. Шансонье всегда готов радовать и удивлять поклонников новыми выдумками, поэтому он вновь приезжает в Екатеринбург, чтобы исполнить для жителей и гостей города старые хиты и песни из нового альбома.
Что: концерт Сергея Трофимова
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 23 февраля в 19:00
Сколько: 1200-4500 рублей, билеты здесь
Много шума из ничего
Фото предоставлено организаторами
После продолжительного отпуска в Екатеринбург приедет группа «Тараканы!», которая уже 18 лет делает рок-н-ролльную мечту реальностью. За время существования «Тараканы!» выпустили 15 студийных альбомов, которые расходились, как горячие пирожки. Они вдохновлялись творчеством Sex Pistols и Ramones, калифорнийским поп-панком конца 90-х и нашли путь к сердцу российской публики.
Пока музыканты были в творческом отпуске, они не теряли время. Ребята выпустили смелый эксперимент «Много шума из ничего», сплит с израильской группой Useless ID, англоязычную версию последнего номерного альбома «Сила одного» и подготовили много сюрпризов для своих поклонников из Екатеринбурга и других городов.
Что:
концерт группы «Тараканы!»
Где: концерт холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)
Когда: 23 февраля в 19:00
Сколько: 1000-2000 рублей, билеты здесь
Хип-хоп с Bumble Beezy
Фото: vk.com/bumblebeezygroup
Российский хип-хоп исполнитель из Санкт-Петербурга, который известен как «шмель» [от английского слова «bumblebee» — прим. ЕТВ], презентует слушателям новый альбом «111111» в рамках тура PREDATOUR. Отличительная черта его творчества — фаст-флоу [чтение песен в ускоренном ритме — прим. ЕТВ], которому Bumble Beezy научился у любимых реперов Tech N9ne и Kool Savas. В конце февраля екатеринбургские поклонники смогут потренировать фаст-флоу прямо на концерте «шмеля» в Доме Печати.
Что: концерт Bumble Beezy
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 24 февраля в 19:00
Сколько: 900-12000 рублей, билеты по ссылке
Триумфальная арка
Фото: afisha.yandex.ru
Спектакль по мотивам одноименного романа Ремарка о любви к женщине, чувстве долга и подвигах человека во время оккупации увидят жители уральской столицы. Режиссер Лев Рахлин покажет свое видение истории, актеры по-новому раскроют образы главных героев «Триумфальной арки», а сюжет напомнит зрителям, что такое честь и достоинство.
Что: спектакль «Триумфальная арка»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 февраля в 19:00
Сколько: 1000-5000 рублей, билеты здесь
В календарик запишите, пожалуйста!
Электроника из Ирландии
Фото: vk.com/club180141
Ирландец VNV Nation выступит в Екатеринбурге с альбомом Noire. Выступления Ронана Харриса совмещают поэтическую лирику с танцевальными битами и инди-электроникой. Кроме того, в репертуар VNV Nation входят баллады и фрагменты пост-классических саундтреков. Три предыдущих альбома исполнителя достигли топ-10 чартов в Германии и попали в топ-5 по версии Billboard в Америке.
Что: концерт VNV Nation
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 1 марта в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты можно приобрести по ссылке
Простое число
Фото: wikipedia
Март в Екатеринбурге начнется с зажигательной IDM-группы«Самое большое простое число» (СПБЧ). На счету СПБЧ альбомы«Снегири», «Я думаю, для этого не придумали слово», «Здесь и всегда», «Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!». В 2017 году музыкальный коллектив принял участие в съемках фильма «Про любовь. Только для взрослых». Теперь он выступит в столице Урала с презентацией нового сборника«Мы не спали, мы снились».
Что: концерт группы «Самое большое простое число»
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 2 марта в 19:00
Сколько: 900 рублей, билеты можно купить здесь
Четыре с половиной октавы
Фото: afisha.yandex.ru
Хор Турецкого приедет в Екатеринбург в начале марта. Зрителей и слушателей ждет палитра мужских голосов в диапазоне четырех с половиной октав: от бас-профундо до тенор-альтино.
За час артисты исполнят для слушателей произведения разных эпох от Баха до Rammstein, покажут невероятную драматическую игру и театральный антураж. Хор Турецкого превратит концерт в незаурядное и наполненное энергетикой шоу и лишний раз подтвердит свой мировой статус.
Что:
концерт хора Турецкого
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 2 марта в 19:00
Сколько: 2000-7000 рублей, билеты здесь
До скорой встречи! Еще больше событий ЕТВ подготовит через неделю.