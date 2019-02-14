Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Волонтеры на свои деньги сняли документальный фильм про Урал

15:03, 14 Февраль 2019
movie-918655_960_720.jpg
Фото: pixabay
Свердловчане создали кинокартину, в которой показали незаслуженно забытые региональные бренды.

Свердловская областная общественная организация «Культурное просвещение» сняла документальный фильм, посвященный Среднему Уралу и Екатеринбургу. Кинокартина называется 66/85, так как Свердловская область является 66 регионом из 85 существующих в России. Кроме того, в 2019 году ей исполняется 85 лет. Промо-ролик фильма планируют выпустить в конце февраля, и, если все сложится удачно, в марте екатеринбуржцы и гости города смогут увидеть его в «Салюте».

За 30 минут авторы фильма постарались донести до людей идею уникальности Свердловской области и показать ее бренды, которые незаслуженно забыли или освещают недостаточно полно. «Здесь совсем другие акценты, отличные от прежних документальных фильмов. Как правило, это презентационные кинокартины, которые показывают регион с точки зрения бизнеса. Мы решили провести культурно-исторический ликбез и показали, какие места могут посетить гости региона», — объясняет режиссер и президент организации «Культурное просвещение» Вадим Овчинников.

Телебузики
В День святого Валентина екатеринбургские поклонники признаются Ольге Бузовой в любви.
52561410_799368257085643_4635440185461440512_n.jpg

Фото предоставлено съемочной группой

Документальное кино начинается с истории заселения Урала. Второй блок съемочная группа посвятила развитию промышленности в регионе. «Основной тезис — показать Свердловскую область как первый промышленный кластер, как место, где впервые развернули промышленность в огромных масштабах», — добавляет режиссер. Далее идет минералогическая история региона, затем авторы 66/85 рассказывают об архитектуре, в частности конструктивизме, музеях, театрах. Завершается фильм обобщением всех богатств, которые есть в Свердловской области. Создатели говорят, каково значение Екатеринбурга и Среднего Урала в целом.

Фильм 66/85 снимали семь лет. «Он неофициальный. В нем нет политической подоплеки, — продолжает Вадим Овчинников. — Изначально идею никто не поддержал, поэтому средства на картину искали сами». Кто выступает диктором в кино, организаторы держат в тайне. Они предлагают зрителям угадать, какой человек скрывается за кадром. А пока нет промо-роликов, вы можете посмотреть отрывки из фильма в группе «Культурного просвещения» в Facebook.

Коммунисты — о Краснознаменной группе: «Памятник уже утерян»
После заявления Александра Высокинского, ЕТВ узнал мнение тех, кто шесть лет выступал за возвращение
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Волонтеры на свои деньги сняли документальный фильм про Урал»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Свердловская область , Екатеринбург, фильм, кино, съемки , волонтеры
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Развлечения
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
Афиша не для всех: отовариваем мечты и отправляемся на край снега
Развлечения
Афиша не для всех: отовариваем мечты и отправляемся на край снега
Традиционная подборка самых интересных и ярких событий уходящего и наступающего года от ЕТВ.