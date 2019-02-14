Волонтеры на свои деньги сняли документальный фильм про Урал

Свердловская областная общественная организация «Культурное просвещение» сняла документальный фильм, посвященный Среднему Уралу и Екатеринбургу. Кинокартина называется 66/85, так как Свердловская область является 66 регионом из 85 существующих в России. Кроме того, в 2019 году ей исполняется 85 лет. Промо-ролик фильма планируют выпустить в конце февраля, и, если все сложится удачно, в марте екатеринбуржцы и гости города смогут увидеть его в «Салюте».

За 30 минут авторы фильма постарались донести до людей идею уникальности Свердловской области и показать ее бренды, которые незаслуженно забыли или освещают недостаточно полно. «Здесь совсем другие акценты, отличные от прежних документальных фильмов. Как правило, это презентационные кинокартины, которые показывают регион с точки зрения бизнеса. Мы решили провести культурно-исторический ликбез и показали, какие места могут посетить гости региона», — объясняет режиссер и президент организации «Культурное просвещение» Вадим Овчинников.