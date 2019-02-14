Волонтеры на свои деньги сняли документальный фильм про Урал
Свердловская областная общественная организация «Культурное просвещение» сняла документальный фильм, посвященный Среднему Уралу и Екатеринбургу. Кинокартина называется 66/85, так как Свердловская область является 66 регионом из 85 существующих в России. Кроме того, в 2019 году ей исполняется 85 лет. Промо-ролик фильма планируют выпустить в конце февраля, и, если все сложится удачно, в марте екатеринбуржцы и гости города смогут увидеть его в «Салюте».
За 30 минут авторы фильма постарались донести до людей идею уникальности Свердловской области и показать ее бренды, которые незаслуженно забыли или освещают недостаточно полно. «Здесь совсем другие акценты, отличные от прежних документальных фильмов. Как правило, это презентационные кинокартины, которые показывают регион с точки зрения бизнеса. Мы решили провести культурно-исторический ликбез и показали, какие места могут посетить гости региона», — объясняет режиссер и президент организации «Культурное просвещение» Вадим Овчинников.
Фото предоставлено съемочной группой
Документальное кино начинается с истории заселения Урала. Второй блок съемочная группа посвятила развитию промышленности в регионе. «Основной тезис — показать Свердловскую область как первый промышленный кластер, как место, где впервые развернули промышленность в огромных масштабах», — добавляет режиссер. Далее идет минералогическая история региона, затем авторы 66/85 рассказывают об архитектуре, в частности конструктивизме, музеях, театрах. Завершается фильм обобщением всех богатств, которые есть в Свердловской области. Создатели говорят, каково значение Екатеринбурга и Среднего Урала в целом.
Фильм 66/85 снимали семь лет. «Он неофициальный. В нем нет политической подоплеки, — продолжает Вадим Овчинников. — Изначально идею никто не поддержал, поэтому средства на картину искали сами». Кто выступает диктором в кино, организаторы держат в тайне. Они предлагают зрителям угадать, какой человек скрывается за кадром. А пока нет промо-роликов, вы можете посмотреть отрывки из фильма в группе «Культурного просвещения» в Facebook.