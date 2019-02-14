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Влюбленные «Уралочки» рассказали о самом веселом свидании

11:35, 14 Февраль 2019
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Волейболистки Мария Воногова и Ярослава Симоненко поздравили екатеринбуржцев с днем всех влюбленных.

Видеопоздравление с Днем святого Валентина всем екатеринбуржцам разместил на канале YouTube волейбольный клуб «Уралочка НТМК». Волейболистки рассказывают о самых веселых свиданиях, признаются, какие подарки им больше всего нравятся и как они называют своих любимых (например, «медвежонок»).

Ярослава Симоненко рассказала страшную историю с романтическим концом: «Самое веселое свидание было у меня год назад 14 февраля. Я после тренировки ехала домой, зашла в магазин. Ко мне пристал пьяный мужчина и пошел за мной. Я быстренько позвонила мужу, он вышел, привел меня домой, но не пустил. Сказал: Подожди-подожди, я сейчас, не заходи“. Зажег свечи…»

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Влюбленные «Уралочки»

Видео: «Уралочка НТМК»

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, Уралочка, волейбол, День святого Валентина, любовь, свидание
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