Влюбленные «Уралочки» рассказали о самом веселом свидании
11:35, 14 Февраль 2019
Волейболистки Мария Воногова и Ярослава Симоненко поздравили екатеринбуржцев с днем всех влюбленных.
Видеопоздравление с Днем святого Валентина всем екатеринбуржцам разместил на канале YouTube волейбольный клуб «Уралочка НТМК». Волейболистки рассказывают о самых веселых свиданиях, признаются, какие подарки им больше всего нравятся и как они называют своих любимых (например, «медвежонок»).
Ярослава Симоненко рассказала страшную историю с романтическим концом: «Самое веселое свидание было у меня год назад 14 февраля. Я после тренировки ехала домой, зашла в магазин. Ко мне пристал пьяный мужчина и пошел за мной. Я быстренько позвонила мужу, он вышел, привел меня домой, но не пустил. Сказал: „Подожди-подожди, я сейчас, не заходи“. Зажег свечи…»
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Видео: «Уралочка НТМК»
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