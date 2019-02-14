Влюбленные «Уралочки» рассказали о самом веселом свидании

Видеопоздравление с Днем святого Валентина всем екатеринбуржцам разместил на канале YouTube волейбольный клуб «Уралочка НТМК». Волейболистки рассказывают о самых веселых свиданиях, признаются, какие подарки им больше всего нравятся и как они называют своих любимых (например, «медвежонок»).

Ярослава Симоненко рассказала страшную историю с романтическим концом: «Самое веселое свидание было у меня год назад 14 февраля. Я после тренировки ехала домой, зашла в магазин. Ко мне пристал пьяный мужчина и пошел за мной. Я быстренько позвонила мужу, он вышел, привел меня домой, но не пустил. Сказал: „Подожди-подожди, я сейчас, не заходи“. Зажег свечи…»