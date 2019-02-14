В екатеринбургскогом зоопарке второй раз родился малыш-варан

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Посетителей зоопарка познакомят с малышом сегодня , 14 февраля , в 15:00 , встреча пройдет в лекционном зале. Варан будет находиться в специальном боксе , о нем подробно расскажет заведующая секцией герпетофауны Дарья Змеева.





Полосатые вараны в природе обитают в Юго-Восточной и Южной Азии. В неволе редко содержатся парами , но в екатеринбургском зоопарке их аж трое — самцы Леденец и Мармелад и самка Пастила.





Леденец и Пастила принесли первое потомство весной 2018 года , тогда сотрудники обнаружили кладку , а в июне из яйца вылупился детеныш. Вараны не заботятся о потомстве , поэтому малыш переехал в детский террариум. Трехдневного малыша также поместят в особые условия , чтобы его неспокойный нрав не привел к повреждениям.

Всего три дня назад11 февраляпара полосатых варанов екатеринбургского зоопаркаЛеденец и Пастиластали родителями. Это всего лишь второй малыш в истории уральского питомника. Надо отметитьчто полосатые вараны не размножаются больше нигде в России.