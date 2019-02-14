В екатеринбургскогом зоопарке второй раз родился малыш-варан
11:03, 14 Февраль 2019
Полосатый вид размножается только в уральском питомнике.
Всего три дня назад, 11 февраля, пара полосатых варанов екатеринбургского зоопарка, Леденец и Пастила, стали родителями. Это всего лишь второй малыш в истории уральского питомника. Надо отметить, что полосатые вараны не размножаются больше нигде в России.
Посетителей зоопарка познакомят с малышом сегодня, 14 февраля, в 15:00, встреча пройдет в лекционном зале. Варан будет находиться в специальном боксе, о нем подробно расскажет заведующая секцией герпетофауны Дарья Змеева.
Полосатые вараны в природе обитают в Юго-Восточной и Южной Азии. В неволе редко содержатся парами, но в екатеринбургском зоопарке их аж трое — самцы Леденец и Мармелад и самка Пастила.
Леденец и Пастила принесли первое потомство весной 2018 года, тогда сотрудники обнаружили кладку, а в июне из яйца вылупился детеныш. Вараны не заботятся о потомстве, поэтому малыш переехал в детский террариум. Трехдневного малыша также поместят в особые условия, чтобы его неспокойный нрав не привел к повреждениям.
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