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В Екатеринбурге начнут продавать гроб Малевича за 1200 рублей

16:45, 14 Февраль 2019
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Фото: Facebook Эдуарда Кубенского
Сувенир весом 500 граммов сделали в честь 140-летия со дня рождения художника.

Екатеринбуржцы смогут купить гроб Казимира Малевича с 23 февраля. Но не настоящий, а сувенирный, который весит всего 500 граммов. Стоимость сувенира — 1200 рублей. Памятный подарок уже появился на сайте екатеринбургского издательства TATLIN, пишет на странице в Facebook автор идеи Эдуард Кубенский. Его сделали в честь 140-летия со дня рождения основоположника супрематизма.

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Малевич умер в 1935 году в Ленинграде. Его ученики сделали не простой прямоугольный гроб, а такой, который впитал в себя дух супрематизма. На капоте грузовика, который вез саркофаг, был «Черный квадрат». Покойного одели в любимые цвета: белая рубашка, черные брюки и красные туфли. Его кремировали в московском крематории и отвезли близ деревни Немчиновка. Над могилой, в которой захоронили урну с прахом Казимира Малевича, установили деревянный монумент в форме куба с черным квадратом. Полюбуйтесь с нами на милый сувенир:

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В новогодние праздники ЕТВ пообщался с Эдуардом Кубенским и узнал у бывшего участника ныне расформированного градсовета Екатеринбурга, автора книги «Урбанистические сны», что нужно сделать, чтобы изменить облик города к лучшему, правда ли, что архитектура умерла, и почему «Пассаж» похож на банку тушенки, а не на свежий стейк. Интервью с Кубенским вы можете прочитать здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, художники, архитектор, подарок, сувениры, Екатеринбург, Эдуард Кубенский
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