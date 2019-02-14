В Екатеринбурге начнут продавать гроб Малевича за 1200 рублей

Малевич умер в 1935 году в Ленинграде. Его ученики сделали не простой прямоугольный гроб, а такой, который впитал в себя дух супрематизма. На капоте грузовика, который вез саркофаг, был «Черный квадрат». Покойного одели в любимые цвета: белая рубашка, черные брюки и красные туфли. Его кремировали в московском крематории и отвезли близ деревни Немчиновка. Над могилой, в которой захоронили урну с прахом Казимира Малевича, установили деревянный монумент в форме куба с черным квадратом. Полюбуйтесь с нами на милый сувенир: