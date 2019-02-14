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Баскетболистки УГМК разобрались с итальянской «Фамилой»

08:57, 14 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба баскетбольного УГМК
Екатернбургские спортсменки уже обеспечили себе выход в плей-офф Евролиги.

Действующий чемпион России УГМК легко справился с итальянской «Фамилой» в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом 77:46.

«Лисицы» сразу вырвались вперед благодаря Кортни Вандерслут и Альбе Торренс. Двузначное преимущество со штрафной линии установила Мария Вадеева. Через шестнадцать минут игры «Фамиле» удался ответный рывок, но баскетболистки УГМК снова провели атаку и вырвались вперед. Определяющей стала третья четверть: Бриттни Грайнер порвала защиту «Фамилы», а центровая УГМК смогла заработать больше очков, чем вся команда противника. Альба Торренс, восстанавливающая свою форму после травмы, оформила дабл-дабл — 11 очков и 13 подборов.

Заключительный матч в группе «лисицы» проведут 20 февраля в гостях у бельгийского «Касторс Брэйн». А в ближайшее воскресенье сыграют в ДИВСе в рамках регулярного первенства страны с «Енисеем» из Красноярска.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, баскетбол, спорт, УГМК, Екатеринбург
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