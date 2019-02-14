Алита: киборг-атака Родригеса и Кэмерона

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Если описание фильма показалось вам детским , то это далеко не так. Рейтинг PG-13 , который получила « Алита», даже довольно щадящий. Железный город — это смягченная версия « Города Грехов». Его жители так же жестоки: они готовы на все , чтобы открыть ворота своего рая. Они режут живых киборгов и убивают их ради запчастей , нанимают киллеров и ставят жуткие опыты. И все это сопровождает скрежет металла и виды отрубленных конечностей. При этом , внешний вид роботов довольно яркий. По ощущениям: « Город грехов» в антураже « Аватара».

Алита не похожа на роботов из других фильмов. Она не мечтает стать живойне впадает в депрессию и не злится на всю человеческую расу. Она даже может естьне точто бедный Дэвид изИскусственного разума». Да и ее новоиспеченного парня Хьюго ничего во внешности Алиты не смущаетдаже огромные глазакак у народа нави. Так что ей можно присудить звание самого гармоничного киношного робота. История их отношений в фильме далеко не главнаяа химии между персонажами просто нет. Можетдело в роботизированном сердце Алитыа можетв юном Хьюго в исполнении Кина Джонсонапарень засветился только в сериалах).