Алита: киборг-атака Родригеса и Кэмерона
19:00, 14 Февраль 2019
ЕТВ выяснил, удалось ли легендарным режиссерам удачно экранизировать мангу в стиле киберпанк.
Легендарный Дэвид Кэмерон напомнил о себе новым фильмом про роботов «Алита: боевой ангел». Режиссер решил экранизировать знаменитую мангу в стиле киберпанк Юкито Кисиро и, не отрываясь от работы над новым «Аватаром», написал сценарий.
Однако из-за нехватки времени решил передать его королю экшена Роберту Родригесу. Тот подредактировал его, получил 200 миллионов долларов и стал снимать.
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Фото: кадр из фильма
Через 300 лет после великой войны люди живут в руинах Железного города, наполовину заполненного киборгами. Над ними возвышается последний из небесных городов Залем, единственный не павший в той далекой войне. Это место — воплощение мечты о рае. Однако попасть туда из нижнего города можно только одним способом — стать чемпионом в жестокой игре «моторбол».
Игроки мчатся по трассе на усовершенствованных роликах, сбивают друг дуга и пытаются заполучить увесистый мяч. Участвуют в таких схватках монстры-киборги, которым постоянно добавляют новые виды оружия: выстреливающие щупальца, пилы, мечи… (привет, «Город грехов»).
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В этом мире гениальный доктор Идо находит останки девушки-киборга. Он дает ей тело, называет Алитой и оставляет жить у себя, ища замену погибшей дочери. Алита совсем ничего не помнит о прошлой жизни, поэтому вместе со зрителем знакомится с новым миром, параллельно проходя все этапы подросткового возраста: ссорится с отцом, нарушает правила и влюбляется в техника Хьюго. Однако обычная жизнь — не для нее.
Она пытается вспомнить прошлое и понять, кто она на самом деле. Девушка быстро понимает, что владеет забытым боевым искусством киборгов. Применить свои способности ей тоже удается: она узнает, что ее опекун — борец с преступностью и решает присоединиться к нему.
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Фото: кадр из фильма
Алита не похожа на роботов из других фильмов. Она не мечтает стать живой, не впадает в депрессию и не злится на всю человеческую расу. Она даже может есть, не то, что бедный Дэвид из «Искусственного разума». Да и ее новоиспеченного парня Хьюго ничего во внешности Алиты не смущает, даже огромные глаза, как у народа нави. Так что ей можно присудить звание самого гармоничного киношного робота. История их отношений в фильме далеко не главная, а химии между персонажами просто нет. Может, дело в роботизированном сердце Алиты, а может, в юном Хьюго в исполнении Кина Джонсона (парень засветился только в сериалах).
Если описание фильма показалось вам детским, то это далеко не так. Рейтинг PG-13, который получила «Алита», даже довольно щадящий. Железный город — это смягченная версия «Города Грехов». Его жители так же жестоки: они готовы на все, чтобы открыть ворота своего рая. Они режут живых киборгов и убивают их ради запчастей, нанимают киллеров и ставят жуткие опыты. И все это сопровождает скрежет металла и виды отрубленных конечностей. При этом, внешний вид роботов довольно яркий. По ощущениям: «Город грехов» в антураже «Аватара».
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