Перевал Дятлова занял второе место в рейтинге загадочных маршрутов
15:05, 13 Февраль 2019
Склоны горы Отортен затмило озеро в Крыму.
Перевал Дятлова занял второе место в рейтинге научно-популярных маршрутов России. Больше туристам понравилось только в районе Кояшеского озера в Крыму, сообщили аналитики Tvil.ru. Третье место в загадочном рейтинге заняли Дольмены в Краснодарском крае.
Туристы также любят Медведицкую гряду в Волгоградской области, Старицкие пещеры в районе Твери и «Лес пришельцев» в Кыштыме, где нашли карлика Алешеньку.
В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на склонах горы Отортен на Северном Урале погибли девять туристов, которых позже стали называть «группой Дятлова». Прошло 60 лет, а охочие до загадок умы продолжают выяснять и уточнять обстоятельства этой трагедии. В 2019 году генеральная прокуратура России возобновила расследование гибели группы Дятлова. В марте специалисты вылетят на место трагедии и будут уточнять хронологию событий ночи 60-летней давности.
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