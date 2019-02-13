Перевал Дятлова занял второе место в рейтинге загадочных маршрутов

Перевал Дятлова занял второе место в рейтинге научно-популярных маршрутов России. Больше туристам понравилось только в районе Кояшеского озера в Крыму, сообщили аналитики Tvil.ru. Третье место в загадочном рейтинге заняли Дольмены в Краснодарском крае.

Туристы также любят Медведицкую гряду в Волгоградской области, Старицкие пещеры в районе Твери и «Лес пришельцев» в Кыштыме, где нашли карлика Алешеньку.