Победив «Торпедо», «Автомобилист» выиграл дивизион Харламова
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» впервые досрочно выиграл дивизион Харламова. Случилось это благодаря победе над «Торпедо» из Нижнего Новгорода. На двоих команды забросили 11 шайб.
Соперники первые распечатали наши ворота на 16 минуте, но вскоре Евгений Грачев сравнял счет. Самый динамичный момент пришелся на начало второго периода, когда за минуту зрители увидели три шайбы в воротах. Увы, две из них пропустил «Авто». Когда «Торпедо» забил четвертый гол, Якуба Коваржа отправили на отдых. Сменивший его Андрей Макаров долго не простоял — получил травму, поэтому Коваржа вернули.
В то время, пока ворота «Автомобилиста» защищал Макаров, Дэн Секстон и Денис Казионов добавили еще два очка в копилку команды. Затем Грачев оформил дубль и вывел команду с берегов Исети вперед. Шестую шайбу забил Найджел Доус, который уже набрал за сезон 65 очков. Ранее ему удавалось добиться 63 очков. Незадолго до конца матча «Торпедо» сократил отставание на одно очко, но вырвать победу или хотя бы ничью не сумел. Игра завершилась со счетом 6:5 в пользу «Автомобилиста».
«Неплохо играли на пятаке, голы хорошие забили с помехой и с добивания. То, чего мы весь сезон добиваемся, сегодня выстрелило. Были проблемы в обороне, показали веселый хоккей, для болельщиков особенно. Одиннадцать голов не в каждой игре увидишь», — прокомментировал матч тренер «Авто» Андрей Мартемьянов на пресс-конференции после игры.
Уральцы уверенно лидируют в турнирной таблице Востока КХЛ. У них сейчас 89 очков. Следующий матч состоится в пятницу, 15 февраля в 19:00, на арене КРК «Уралец» дома. Екатеринбургский «Автомобилист» схлестнется с казанским «Ак Барсом», который в прошлый раз удалось одолеть по буллитам. Все билеты уже раскуплены.