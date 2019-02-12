Победив «Торпедо», «Автомобилист» выиграл дивизион Харламова

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» впервые досрочно выиграл дивизион Харламова. Случилось это благодаря победе над «Торпедо» из Нижнего Новгорода. На двоих команды забросили 11 шайб.

Соперники первые распечатали наши ворота на 16 минуте, но вскоре Евгений Грачев сравнял счет. Самый динамичный момент пришелся на начало второго периода, когда за минуту зрители увидели три шайбы в воротах. Увы, две из них пропустил «Авто». Когда «Торпедо» забил четвертый гол, Якуба Коваржа отправили на отдых. Сменивший его Андрей Макаров долго не простоял — получил травму, поэтому Коваржа вернули.

В то время, пока ворота «Автомобилиста» защищал Макаров, Дэн Секстон и Денис Казионов добавили еще два очка в копилку команды. Затем Грачев оформил дубль и вывел команду с берегов Исети вперед. Шестую шайбу забил Найджел Доус, который уже набрал за сезон 65 очков. Ранее ему удавалось добиться 63 очков. Незадолго до конца матча «Торпедо» сократил отставание на одно очко, но вырвать победу или хотя бы ничью не сумел. Игра завершилась со счетом 6:5 в пользу «Автомобилиста».