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«Ночь музеев-2019» посвятят театру и Бажову

10:01, 12 Февраль 2019
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Фото: организаторы мероприятия
Заявки на участие можно подать до десятого марта.

Стартовал прием заявок на участие в екатеринбургской «Ночи музеев». Заявки от площадок можно подать с 11 февраля по десятое марта, сообщили ЕТВ организаторы мероприятия.

«Ночь музеев» будет проходить в Екатеринбурге в 13 раз. Мероприятие выпадает на 18 мая. Главной темой на этот раз станет год театра. К ней также добавится 140-летие со дня рождения Павла Бажова. Программы участников и специальные мероприятия должны посвятить этим двум главным темам.

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Традиционно программа для детей будет днем, а основная часть для екатеринбуржцев постарше начнется 18 мая в 18:00 и продлится до 02:00 19 мая. До вечера государственные музеи будут принимать посетителей бесплатно. Основной площадкой «Ночи музеев» станет Инфоцентр, где возле Водонапорной башни можно будет узнать подробную информацию о проекте.

Заявки на участие принимаются через электронную форму по ссылке. Как прошла «Ночь музеев» в 2018 году, читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Бажов, театр, музей, выставка, Ночь музеев, Свердловская область , Екатеринбург
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