«Ночь музеев-2019» посвятят театру и Бажову

Стартовал прием заявок на участие в екатеринбургской «Ночи музеев». Заявки от площадок можно подать с 11 февраля по десятое марта, сообщили ЕТВ организаторы мероприятия.

«Ночь музеев» будет проходить в Екатеринбурге в 13 раз. Мероприятие выпадает на 18 мая. Главной темой на этот раз станет год театра. К ней также добавится 140-летие со дня рождения Павла Бажова. Программы участников и специальные мероприятия должны посвятить этим двум главным темам.