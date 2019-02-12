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Капитан «Уральских Пельменей» перейдет со сцены на татами

16:47, 12 Февраль 2019
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Фото: Андрей Рожков в Facebook
Андрей Рожков подготовит волонтеров турнира «Большой Шлем».
Актер «Уральских Пельменей» Андрей Рожков станет послом международного турнира по дзюдо «Большой Шлем». Он будет работать с волонтерами соревнований, сообщили организаторы. Рожков участвует в подготовке «Большого Шлема» как вице-президент федерации дзюдо «Урал-Западная Сибирь». Также актер является кандидатом в мастера спорта по самбо.

Турнир «Большой Шлем» пройдет в Екатеринбурге с 15 по 17 марта. На татами выйдут дзюдоисты из 50 стран. Им предстоит разыграть 14 комплектов наград и квалификационные очки. Турнир станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года.
Город мечты типичного екатеринбуржца
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Фото: предоставлено организаторами «Большого шлема»

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, дзюдо, Уральские пельмени, спорт, татами, большой шлем, Андрей Рожков
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