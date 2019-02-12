Капитан «Уральских Пельменей» перейдет со сцены на татами

Актер « Уральских Пельменей» Андрей Рожков станет послом международного турнира по дзюдо « Большой Шлем». Он будет работать с волонтерами соревнований , сообщили организаторы. Рожков участвует в подготовке « Большого Шлема» как вице-президент федерации дзюдо « Урал-Западная Сибирь». Также актер является кандидатом в мастера спорта по самбо.



