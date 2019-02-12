Екатеринбуржцы увидят на небе Уран и Марс
Екатеринбуржцы на этой неделе смогут разглядеть на небе Уран. В этом вам поможет Марс, который будет на один градус севернее Урана 12 и 13 февраля, пишет в соцсетях екатеринбургский астроном Владилен Санакоев.
Выделить Марс среди звезд можно с помощью Луны, которая расположится 12 и 13 февраля чуть восточнее оранжевой планеты. Чтобы увидеть Уран, придется постараться. Для этого вам понадобиться хороший бинокль или телескоп.
Если же применить телескоп с увеличением от 100-х, то можно обнаружить, что диаметр Марса (5,8») и Урана (3,5») сравнимы, а яркость отличается почти в 100 раз.
Летом 2018 года екатеринбуржцы могли наблюдать еще одно явление, связанное с Марсом. Он затмил Луну с 27 на 28 июля. Это было самое долгое лунное затмение в XXI веке.