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Екатеринбуржцы увидят на небе Уран и Марс

08:45, 12 Февраль 2019
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Планета Уран
Фото: minipedia.org.ua
Захватите хороший бинокль или телескоп.

Екатеринбуржцы на этой неделе смогут разглядеть на небе Уран. В этом вам поможет Марс, который будет на один градус севернее Урана 12 и 13 февраля, пишет в соцсетях екатеринбургский астроном Владилен Санакоев.

Выделить Марс среди звезд можно с помощью Луны, которая расположится 12 и 13 февраля чуть восточнее оранжевой планеты. Чтобы увидеть Уран, придется постараться. Для этого вам понадобиться хороший бинокль или телескоп.

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Если же применить телескоп с увеличением от 100-х, то можно обнаружить, что диаметр Марса (5,8») и Урана (3,5») сравнимы, а яркость отличается почти в 100 раз.

Владилен Санакоев
инженер учебной обсерватории УрФУ

Летом 2018 года екатеринбуржцы могли наблюдать еще одно явление, связанное с Марсом. Он затмил Луну с 27 на 28 июля. Это было самое долгое лунное затмение в XXI веке.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, планеты, Марс, Уран, космос, Екатеринбург
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