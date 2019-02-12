Екатеринбуржцы увидят на небе Уран и Марс

Екатеринбуржцы на этой неделе смогут разглядеть на небе Уран. В этом вам поможет Марс, который будет на один градус севернее Урана 12 и 13 февраля, пишет в соцсетях екатеринбургский астроном Владилен Санакоев.

Выделить Марс среди звезд можно с помощью Луны, которая расположится 12 и 13 февраля чуть восточнее оранжевой планеты. Чтобы увидеть Уран, придется постараться. Для этого вам понадобиться хороший бинокль или телескоп.