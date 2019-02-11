«Лыжня России» будет проходить в Нижнем Тагиле до 2022 года

Всероссийская гонка «Лыжня России» будет проходить на полигоне «Старатель» до 300-летия Нижнего Тагила, у которого будет юбилей в 2022 году. Об этом в комментариях в Instagram сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Губернатор отметил, что до юбилея Нижнего Тагила всероссийская лыжная гонка точно будет проходить у нас. Будем и дальше доказывать, что мы можем проводить мероприятия такого уровня достойно!» — ответил Пинаев на один из комментариев.

Напомним, в 2019 году «Лыжня России» переехала на полигон «Старатель», потому что на площадке у ЭКСПО-центра в Екатеринбурге ремонтируют парковку. В главном региональном старте этого года, который проходил 9 февраля, приняли участие 15,5 тысячи свердловчан. Дистанцию 2022 метра, приуроченную к 300-летию Нижнего Тагила, пробежал губернатор Евгений Куйвашев и Антон Шипулин, который отдал главе региона свои лыжи. Сам Шипулин пришел к финишу третьим.