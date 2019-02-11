Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

«Лыжня России» будет проходить в Нижнем Тагиле до 2022 года

13:05, 11 Февраль 2019
1123.jpg
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
О том, что соревнования закрепили за полигоном «Старатель», глава города Владислав Пинаев написал в соцсетях.

Всероссийская гонка «Лыжня России» будет проходить на полигоне «Старатель» до 300-летия Нижнего Тагила, у которого будет юбилей в 2022 году. Об этом в комментариях в Instagram сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Губернатор отметил, что до юбилея Нижнего Тагила всероссийская лыжная гонка точно будет проходить у нас. Будем и дальше доказывать, что мы можем проводить мероприятия такого уровня достойно!» — ответил Пинаев на один из комментариев.

Напомним, в 2019 году «Лыжня России» переехала на полигон «Старатель», потому что на площадке у ЭКСПО-центра в Екатеринбурге ремонтируют парковку. В главном региональном старте этого года, который проходил 9 февраля, приняли участие 15,5 тысячи свердловчан. Дистанцию 2022 метра, приуроченную к 300-летию Нижнего Тагила, пробежал губернатор Евгений Куйвашев и Антон Шипулин, который отдал главе региона свои лыжи. Сам Шипулин пришел к финишу третьим.

Танцы с квитанциями
ЕТВ сравнил тарифный расклад на коммунальные услуги в Екатеринбурге, чтобы понять, за что мы платим.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале ««Лыжня России» будет проходить в Нижнем Тагиле до 2022 года»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Лыжня России, лыжи, спорт, соревнования, Нижний Тагил
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Бегущий по асфальту
События
Бегущий по асфальту
ЕТВ посмотрел на участников марафона «Европа-Азия» и узнал причину популярности бега.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
Лица Кубка ЧМ. Кто и зачем пришел в Екатеринбурге на встречу с трофеем
Лица Кубка ЧМ. Кто и зачем пришел в Екатеринбурге на встречу с трофеем
Снимок с главной футбольной наградой должны успеть сделать несколько тысяч горожан.