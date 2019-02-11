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Баскетболистки УГМК разделались со столичным МБА

08:33, 11 Февраль 2019
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Фото: БК УГМК
Екатеринбурженки выиграли с перевесом в 37 очков.

Баскетбольный клуб УГМК обыграл в гостях столичный МБА в рамках Премьер-лиги. После победы над французским «Буржем» екатеринбурженки вспомнили, что такое агрессивная защита и стремительная атака. Уральские спортсменки вели с самого начала игры и уже к середине матча оторвались от соперниц почти вдвое — 55:30.

В третьей четверти МБА сумел заработать лишь четыре очка против 17 наших, а в четвертой даже обыграл на одно очко, но это была лишь капля в море. Перевес в пользу «лисиц» составил 37 очков. Игра завершилась со счетом 85:48.

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Лучше всех в матче с МБА показала себя Джонквел Джонс. Она оформила дабл-дабл — 16 очков и десять подборов. Еще один дабл-дабл достался Альбе Торренс — десять очков и столько же подборов.

БК УГМК продолжает возглавлять турнирную таблицу российской Премьер-лиги. Следующий матч екатеринбурженки проведут дома против итальянской «Фамилы» в среду, 13 февраля в 19:00, на площадке ДИВСа.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, матч, спорт, премьер-лига, баскетбол, БК УГМК
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