Баскетболистки УГМК разделались со столичным МБА

Баскетбольный клуб УГМК обыграл в гостях столичный МБА в рамках Премьер-лиги. После победы над французским «Буржем» екатеринбурженки вспомнили, что такое агрессивная защита и стремительная атака. Уральские спортсменки вели с самого начала игры и уже к середине матча оторвались от соперниц почти вдвое — 55:30.

В третьей четверти МБА сумел заработать лишь четыре очка против 17 наших, а в четвертой даже обыграл на одно очко, но это была лишь капля в море. Перевес в пользу «лисиц» составил 37 очков. Игра завершилась со счетом 85:48.