«Урал» победил «Палангу» благодаря двум штрафным

Футбольный клуб «Урал» провел два матча на Кипре в рамках подготовки к возобновлению сезона. Последняя товарищеская игра с литовской «Палангой» закончилась победой екатеринбуржцев. Уральцам удалось забить два гола со штрафных.

Подопечные Дмитрия Парфенова взяли инициативу в свои руки уже с первых минут игры. На 40 минуте один на один с голкипером «Паланги» вышел Андрей Панюков. Он перебросил вратаря, но мяч попал в перекладину. Во втором тайме «Урал» сохранил атакующую позицию. Долго не получалось распечатать ворота литовского клуба, но в середине тайма отличился Александр Данцев: он забил со штрафного. Еще один гол со штрафного екатеринбуржцы отправили в ворота «Паланги» в конце матча. Точный удар был у Андрея Панюкова.

Соперники так и не смогли забить ни один гол команде Дмитрия Парфенова. Игра закончилась со счетом 2:0.