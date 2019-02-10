«Урал» победил «Палангу» благодаря двум штрафным
Футбольный клуб «Урал» провел два матча на Кипре в рамках подготовки к возобновлению сезона. Последняя товарищеская игра с литовской «Палангой» закончилась победой екатеринбуржцев. Уральцам удалось забить два гола со штрафных.
Подопечные Дмитрия Парфенова взяли инициативу в свои руки уже с первых минут игры. На 40 минуте один на один с голкипером «Паланги» вышел Андрей Панюков. Он перебросил вратаря, но мяч попал в перекладину. Во втором тайме «Урал» сохранил атакующую позицию. Долго не получалось распечатать ворота литовского клуба, но в середине тайма отличился Александр Данцев: он забил со штрафного. Еще один гол со штрафного екатеринбуржцы отправили в ворота «Паланги» в конце матча. Точный удар был у Андрея Панюкова.
Соперники так и не смогли забить ни один гол команде Дмитрия Парфенова. Игра закончилась со счетом 2:0.
Матч с «Краснодаром-2», который был в этот же день, 9 февраля, в рамках ФНЛ, прошел менее удачно. Острые атаки «Урала» в первом тайме позволили нашей команде открыть счет, но затем соперники реабилитировались. Счет сравнял Отман Эль Кабир. Он забил со штрафного. Екатеринбуржцы продолжали больше владеть мячом, но во втором тайме «Краснодар-2» стал действовать активнее. Игра соперников приводила к опасных подходам к воротам команды Дмитрия Парфенова.
В конечном итоге «Урал» не справился с этими подходами, наломал дров, после чего на 74 минуте назначили пенальти. Леон Сабуа переиграл Ярослава Годзюру. На последних минутах вышедший на замену Павел Погребняк мог забить гол в ворота «Краснодара-2», но удар вышел плохим. На второй добавленной минуте Сабуа снова пробил по воротам екатеринбуржцев. Первая встреча в рамках Кубка ФНЛ завершилась поражением уральцев со счетом 1:2.
Теперь подопечным Дмитрия Парфенова предстоит второй тур ФНЛ, в рамках которого они сыграют с командой «Химки». Матч начнется 12 февраля в 15:45 по времени Екатеринбурга.