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«Урал» победил «Палангу» благодаря двум штрафным

12:52, 10 Февраль 2019
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Фото: ФК «Урал»
Встреча с «Краснодаром-2», которая состоялась ранее, завершилась поражением екатеринбуржцев.

Футбольный клуб «Урал» провел два матча на Кипре в рамках подготовки к возобновлению сезона. Последняя товарищеская игра с литовской «Палангой» закончилась победой екатеринбуржцев. Уральцам удалось забить два гола со штрафных.

Подопечные Дмитрия Парфенова взяли инициативу в свои руки уже с первых минут игры. На 40 минуте один на один с голкипером «Паланги» вышел Андрей Панюков. Он перебросил вратаря, но мяч попал в перекладину. Во втором тайме «Урал» сохранил атакующую позицию. Долго не получалось распечатать ворота литовского клуба, но в середине тайма отличился Александр Данцев: он забил со штрафного. Еще один гол со штрафного екатеринбуржцы отправили в ворота «Паланги» в конце матча. Точный удар был у Андрея Панюкова.

Соперники так и не смогли забить ни один гол команде Дмитрия Парфенова. Игра закончилась со счетом 2:0.

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Матч с «Краснодаром-2», который был в этот же день, 9 февраля, в рамках ФНЛ, прошел менее удачно. Острые атаки «Урала» в первом тайме позволили нашей команде открыть счет, но затем соперники реабилитировались. Счет сравнял Отман Эль Кабир. Он забил со штрафного. Екатеринбуржцы продолжали больше владеть мячом, но во втором тайме «Краснодар-2» стал действовать активнее. Игра соперников приводила к опасных подходам к воротам команды Дмитрия Парфенова.

В конечном итоге «Урал» не справился с этими подходами, наломал дров, после чего на 74 минуте назначили пенальти. Леон Сабуа переиграл Ярослава Годзюру. На последних минутах вышедший на замену Павел Погребняк мог забить гол в ворота «Краснодара-2», но удар вышел плохим. На второй добавленной минуте Сабуа снова пробил по воротам екатеринбуржцев. Первая встреча в рамках Кубка ФНЛ завершилась поражением уральцев со счетом 1:2.

Теперь подопечным Дмитрия Парфенова предстоит второй тур ФНЛ, в рамках которого они сыграют с командой «Химки». Матч начнется 12 февраля в 15:45 по времени Екатеринбурга.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, ФК "Урал", футбол, игра, спорт
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