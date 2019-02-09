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Иван Алыпов выбил для ЦПКиО профессиональные лыжные трассы

11:36, 09 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Перед «Лыжней России-2019» в парке поработал ретрак.
Лыжню для массовых старов в ЦПКиО впервые подготовили спомощью ретрака. Лыжник Иван Алыпов сообщил в соцсетях, что профессиональные трассы появились в парке вервые за всю историю соревнований. Спортивный департамент принял такое решение по просьбе самого спортсмена.

«Сделали столько лыжных трасс в ЦПКиО сколько смогли, там где смог пройти ратрак. В некоторых местах очень узко. Любители лыж, катайтесь на здоровье! А я просто сегодня счастлив», — сообщили Иван Алыпов.

В этом году соревнования пройдут на 15 площадках города 9 февраля. главная трасса расположена в ЦПКиО. Лыжники уйдут на дистанцию в полдень. Жителей Екатеринбурга с лыжами смогут бесплатно проехать на общественном транспорте.
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Благодаря моим вчерашним постам, нас заметили. Управление по спорту приняло беспрецедентное, волевое решение. Сегодня ночью, впервые в истории, ратрак работает в ЦПКиО им Маяковского. Завтра, все любители лыжного спорта, которые примут участие в Лыжне России, будут кататься по идеальным трассам! Вот за это огромное спасибо администрации города, Людмиле Николаевне Фитиной, Михаилу Липскому. За предоставленный ратрак Вячеславу Брозовскому и компании BROZEX @brosowskivyacheslav @championsclubrussia

Публикация от Иван Алыпов (@ivanalypov003)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, лыжи, ЦПКиО, спорт, Лыжня России, Екатеринбург, Иван Алыпов
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