Иван Алыпов выбил для ЦПКиО профессиональные лыжные трассы
11:36, 09 Февраль 2019
Перед «Лыжней России-2019» в парке поработал ретрак.
Лыжню для массовых старов в ЦПКиО впервые подготовили спомощью ретрака. Лыжник Иван Алыпов сообщил в соцсетях, что профессиональные трассы появились в парке вервые за всю историю соревнований. Спортивный департамент принял такое решение по просьбе самого спортсмена.
«Сделали столько лыжных трасс в ЦПКиО сколько смогли, там где смог пройти ратрак. В некоторых местах очень узко. Любители лыж, катайтесь на здоровье! А я просто сегодня счастлив», — сообщили Иван Алыпов.
В этом году соревнования пройдут на 15 площадках города 9 февраля. главная трасса расположена в ЦПКиО. Лыжники уйдут на дистанцию в полдень. Жителей Екатеринбурга с лыжами смогут бесплатно проехать на общественном транспорте.
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