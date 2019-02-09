Иван Алыпов выбил для ЦПКиО профессиональные лыжные трассы

Лыжню для массовых старов в ЦПКиО впервые подготовили спомощью ретрака. Лыжник Иван Алыпов сообщил в соцсетях , что профессиональные трассы появились в парке вервые за всю историю соревнований. Спортивный департамент принял такое решение по просьбе самого спортсмена.





« Сделали столько лыжных трасс в ЦПКиО сколько смогли , там где смог пройти ратрак. В некоторых местах очень узко. Любители лыж , катайтесь на здоровье! А я просто сегодня счастлив», — сообщили Иван Алыпов.





