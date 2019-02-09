Губернатор Куйвашев оставил Шипулина без лыж
16:26, 09 Февраль 2019
В главных стартах «Лыжни России» поучаствовали 15 тысяч свердловчан.
В главном региональном старте «Лыжни России» на полигоне «Старатель» поучаствовали 15,5 тысячи человек. Дистанцию в 2022 метра пробежал и губернатор Евгений Куйвашев. На время гонки глава региона получил лыжи биатлониста Антона Шипулина, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Сам олимпийский чемпион пробежал десятикилометровую дистанцию зачете профессионалов.
В соревнованиях вперавые поучаствовал гонщик Сергей Карякин. По его словам, он впервые встал на лыжи. Победителями среди профессиональных спортсменов стали Юрий Гаврилов из Верхней Пышмы и Анна Медведева из Полевского. Они получили снегоходы.
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