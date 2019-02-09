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Губернатор Куйвашев оставил Шипулина без лыж

16:26, 09 Февраль 2019
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Фото: Евгений Куйвашев в Instagram
В главных стартах «Лыжни России» поучаствовали 15 тысяч свердловчан.

В главном региональном старте «Лыжни России» на полигоне «Старатель» поучаствовали 15,5 тысячи человек. Дистанцию в 2022 метра пробежал и губернатор Евгений Куйвашев. На время гонки глава региона получил лыжи биатлониста Антона Шипулина, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Сам олимпийский чемпион пробежал десятикилометровую дистанцию зачете профессионалов.

В соревнованиях вперавые поучаствовал гонщик Сергей Карякин. По его словам, он впервые встал на лыжи. Победителями среди профессиональных спортсменов стали Юрий Гаврилов из Верхней Пышмы и Анна Медведева из Полевского. Они получили снегоходы.

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Пробежал дистанцию в 2022 метра на 37-ой по счёту «Лыжне России»! Сегодняшний забег посвящён предстоящему 300-летнему юбилею Нижнего Тагила, который будет отмечаться в 2022 году. «Лыжня России» — зимний спортивный праздник, участие в котором принимают и профессиональные спортсмены, и любители. Мы гордимся нашими легендарными лыжниками и олимпийскими чемпионами разных поколений: Клавдией Боярских, Зинаидой Амосовой, Сергеем Чепиковым. На старт сегодняшней гонки вышел и победитель Сочинской Олимпиады Антон Шипулин. Сегодня каждый третий уралец регулярно занимается физкультурой и спортом. А такие соревнования – это отличная пропаганда здорового образа жизни и мощный стимул к тренировкам. Благодарю Нижнетагильский институт испытания металлов за помощь в подготовке полигона «Старатель», ставшего центральной площадкой «Лыжни России» в нашем регионе.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Главной площадкой «Лыжни России» в Екатеринбурге стал ЦПКиО. Там впервые в истории соревнований подготовили профессиональные трассы. Об этом попросил Олимпийский призер Иван Алыпов.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, губернатор, лыжи, Лыжня России, Свердловская область , Екатеринбург, Антон Шипулин, Евгений Куйвашев
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